Bambini di vetro: chi sono e come evitare che tuo figlio diventi uno di loro

Molti ragazzi dichiarano di soffrire della sindrome del bambino di vetro: ecco che cos’è e come puoi evitare che i tuoi figli ne soffrano.

Purtroppo è sempre maggiore il numero di più piccoli che spiga di aver manifestato i sintomi della patologia del glass children. Impara a fare attenzione ai comportamenti che la innescano, per scongiurare il rischio di vedere tuo figlio diventare uno di loro.

I cosiddetti bambini di vetro da adulti manifestano stress, ansia e tendenze all’isolamento sociale: ecco in che cosa consiste questa forma di disturbo che matura in età infantile e accompagna i soggetti che ne soffrono anche da “grandi”. Molti ragazzi dichiarano di soffrire della sindrome del bambino di vetro, il fenomeno è stato portato alla luce da alcuni ragazzi originari degli Stati Uniti, che attraverso i canali social come Tik Tok hanno spiegato ai loro amici e seguaci di avere un vero e proprio disturbo, che hanno chiamato del glass children, ma ecco che cos’è e, soprattutto, che cosa possono fare i genitori per evitare che i figli ne soffrano?

Bambini di vetro, fai attenzione a questi comportamenti se non vuoi che tuo figlio diventi uno di loro

I bambini di vetro non sono individui fragili, ma sono bimbi che sono stati trascurati, fino a sentirsi invisibili agli occhi dei loro genitori o delle figure di riferimento principali nella fase della loro crescita. Avere dei figli che soffrono di questa sindrome non sempre vuol dire essere o essere stati dei cattivi genitori. La caratteristica principale che è alla base dello sviluppo della patologia dei bambini di vetro è la convivenza con un soggetto considerato debole, che necessita di molte attenzioni.

Il più delle volte infatti, si tratta di fratelli o di sorelle maggiori o minori di un bambino con disabilità. I genitori dando infinite attenzioni al figlio disabile possono finire, senza volerlo e senza nemmeno rendersene conto, con il dare minore importanza ai bisogni, alle richieste e alle necessità dell’altro o degli altri figli. Purtroppo in età adulta i figli che si sono sentiti invisibili, ed è da qui che viene il nome “di vetro”, manifestano una sindrome post traumatica da stress o una tendenza all’isolamento sociale, o forme di ansia e di depressione.

In base ad alcuni studi recenti è emerso che il 58% dei fratelli adolescenti di bambini disabili aveva represso le proprie sensazioni dando luogo a disturbi somatici psicologici e, nei casi più gravi, perfino al suicidio adolescenziale. Dunque quello che si può fare di concreto è cercare di porre la massima attenzione ai bisogni e ai comportamenti dei fratelli e delle sorelle di figli con disabilità, perché questi nella maggior parte dei casi sentono di dover limitare l’espressione dei loro sentimenti arginare le loro richieste per evitare di pesare sui genitori, costantemente preoccupati per la malattia dei loro fratelli disabili.