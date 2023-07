Cosa succede davvero se non asciughi bene i capelli prima di andare a dormire: rischio enorme

La doccia prima di andare a dormire è un toccasana, ma attenzione a non asciugare i capelli: si possono avere moltissimi problemi

Che goduria fare la doccia prima di andare a dormire. Quella sensazione di pulito, quando poi ci sdraiamo sul letto è impagabile. Ma attenzione! Spesso andiamo a dormire con i capelli bagnati, soprattutto in questi mesi estivi in cui il caldo soffoca anche nelle ore notturne. Beh, sappiate che non c’è niente di più sbagliato.

La doccia serale è un’abitudine che hanno moltissime persone, sia in inverno, che in estate. In inverno una bella doccia calda ci fa andare a dormire con maggiore voglia. Non solo, ci rigenera dopo una lunga e dura giornata di lavoro, facendoci eliminare le tossine. Ma anche d’estate e soprattutto di questi tempi, tornare a casa e fare una doccia è un toccasana. Anche perché spesso, soprattutto dopo una notte in giro, magari a ballare, sudiamo e, quindi, sentiamo la necessità di non coricarci in quelle condizioni.

Fin qui le cose belle che, già solo scrivendole o leggendole, ci inebriano. Attenzione però a lasciare i capelli bagnati o umidi dopo la doccia e ad andare a dormire con la testa inzuppata o quasi. E non parliamo solo del classico (ma fastidiosissimo) mal di testa con cui ci si può svegliare la mattina successiva. Con i capelli lunghi, in realtà, è assai più probabile il mal di collo, tipico della temuta cervicale. No, parliamo di altri tipi di problemi.

Attenzione ad andare a dormire con i capelli bagnati

Parliamo infatti di problemi ai capelli stessi, ma alla pelle più in generale. A lanciare l’allarme, infatti, sono i dermatologi che sostengono come l’umidità possa portare a problemi di salute del cuoio capelluto come irritazione, cattivo odore e forfora. Notoriamente, infatti, gli ambienti umidi possono portare alla comparsa di microbi e batteri. Addirittura, mettono in guardia gli esperti, si potrebbe anche sentire un odore di muffa molto sgradevole e fastidioso.

L’umidità che si accumula tutta la notte, dunque altera l’equilibrio naturale del cuoio capelluto, che ne risente, con la comparsa di una certa secchezza. Dormire con i capelli bagnati può anche renderli più fragili, soprattutto se si usano federe di cotone. Quindi i dermatologi, anche con questo caldo, consigliano sempre di asciugare i capelli prima di andare a letto. Con una asciugamani, ma anche con l’asciugacapelli stesso.

Infine, due piccoli trucchi: potrebbe essere utile posizionare un asciugamano sopra il cuscino per assorbire l’umidità in eccesso e, in caso di capelli lunghi, il consiglio è di intrecciarli o legarli per evitare sfregamenti.