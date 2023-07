Fare la doccia con le lenti a contatto: rischio altissimo e puoi perdere un occhio

Comode soprattutto perché consentono di vedere senza gli occhiali, le lenti a contatto possono essere pericolose sotto alla doccia: ecco perché

Chi ha difetti alla vista, spesso quando scopre la comodità delle lenti a contatto non riesce più ad abbandonarle. Riuscire a vedere anche sott’acqua, facendo sport e in tutte quelle altre situazioni in cui portare gli occhiali è vietato o è scomodo è una sensazione molto positiva. Per questo motivo, chi le usa tende a tenerle su per ore ed ore: attenzione, però, alla doccia.

Di lenti a contatto ne esistono molti tipi, a seconda delle proprie esigenze. Per un uso sporadico si consigliano le giornaliere, leggere e usa e getta. Se invece se ne fa un uso più frequente, si possono acquistare le quindicinali o le mensili, da sostituire quando hanno superato la data di scadenza. Qualsiasi usiate, però, c’è una cosa che dovete sapere: massima attenzione al tenerle sotto la doccia.

Fa la doccia con le lenti a contatto e perde l’occhio: la storia incredibile

Il protagonista di questa triste vicenda si chiama Nick Humphreys, ha 29 anni ed è un calciatore dilettante di Shrewsbury, Shropshire. Il ragazzo porta gli occhiali da quando ha 4 anni ma, nel 2013, decide di passare alle lenti a contatto per questione di comodità e praticità e le tiene sempre, anche mentre è sotto la doccia. A gennaio 2018, però, nota un graffio sull’occhio destro e, per qualche giorno, riduce la luminosità di PC e cellulare e usa un collirio calmante.

Di fatto, però, il problema non si è risolto e l’uomo si è quindi rivolto a un medico, il quale gli ha diagnosticato un’ulcera agli occhi e gli ha consigliato di andare all’ospedale per dei test specialistici. Qui gli hanno diagnosticato la cheratite da Acanthamoeba, malattia che nel marzo 2018 gli ha causato la totale perdita della vista dall’occhio destro. Nonostante le cure, la situazione non è migliorata e, quando l’infezione se n’è andata, Nick ha deciso di sottoporsi al definitivo trapianto di cornea, previsto per il 15 agosto: si dovrà vedere l’esito dell’intervento per capire se riprenderà la vista.

A causare il tutto è stato l’uso delle lenti a contatto durante la doccia che, con il getto dell’acqua, si sono spostate e hanno tagliato l’occhio, favorendo la penetrazione di microrganismi patogeni.