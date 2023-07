Il semplicissimo gesto che ti salva il bucato: da provare sin dal prossimo lavaggio

Sai qual è il semplicissimo gesto che può salvarti il bucato? Non dimenticarle di farlo al prossimo lavaggio: sarà indispensabile!

Con questo caldo abbastanza anomalo e temperature da record, i lavaggi in lavatrice vengono effettuati con molta più frequenza. Se in inverno abbiamo cercato di prestare grande attenzione al consumo elettrico e ridurre l’accensione di alcuni elettrodomestici, in quest’estate così calda non funziona così. Il bucato deve essere lavato ogni giorno: il sudore, l’aria appiccicosa sulla nostra pelle e soprattutto le macchie di sporco ci costringono ad effettuare quest’operazione.

Ma nel momento in cui lo mettiamo in pratica dobbiamo tener conto di diversi fattori, facendo un gesto che può davvero cambiarti la vita. Vediamo insieme di cosa si tratta, sarà incredibile! Come ben sai il bucato, in estate, va effettuato ogni giorno o almeno ogni due giorni (vedi anche come stirare il bucato senza ferro da stiro). Il motivo è semplicissimo: ogni vestito ha bisogno di una bella rinfrescata prima di essere rindossato. Per far sì che sia perfetto e non vi siano errori nel mentre, c’è bisogno di alcune accortezze di cui facilmente dimentichiamo l’importanza. Noi quest’oggi vogliamo mostrarvene una davvero incredibile che vi aiuterà a mantenere più a lungo la durata dei vostri vestiti: ecco di quale parliamo.

Se vuoi salvare il tuo bucato, allora devi mettere in pratica questo trucchetto: sarà incredibile!

l trucchetto che vogliamo mostrarvi quest’oggi è molto semplice e consiste nel lavare al rovescio i propri capi d’abbigliamento. Quest’ultimi, in questo modo, riusciranno a mantenere vivi i propri colori e soprattutto ad evitare che le fibre si consumino sempre di più. Ovviamente questo è consigliato per tutti i capi d’abbigliamento, ma in particolare per quelli colorati e con qualche disegno o stemma al di sopra.

Nel momento in cui i vestiti vengono messi in lavatrice possono fare attrito tra loro e distruggere le fibre interne, riducendo così pian piano l’elasticità, il colore e soprattutto la forma e creando problemi anche ai disegni che vi si trovano su di essi. Lavarli al rovescio quindi preserverà queste caratteristiche e farà in modo che, quella maglia che tanto amiamo o quel vestitino super colorato che abbiamo acquistato per quest’estate, siano perfette e durature nel tempo.

Ovviamente per far sì che durino un po’ di più del solito, possiamo anche aggiungere un foglio di acchiappa colori (così se scoloriscono non si mischiano tra loro) e un po’ di ammorbidente per far sì che le fibre possano restare perfettamente integre ad ogni fine lavaggio.