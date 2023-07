Capelli sani e belli anche d’estate: le regole da seguire per una chioma splendente

Non solo la pelle, anche i capelli necessitano di cure in estate: come avere una chioma bella e sana quando fa caldo, i consigli utili!

Nel pieno della stagione estiva siamo abituati a dedicare più cure alla nostra pelle. Creme idratanti, protezione solare, ceretta e tanto altro. Trascuriamo però che per una chioma luminosa e morbida anche in estate è necessario prendersene cura nel modo giusto ma soprattutto con i prodotti giusti.

Siamo d’accordo che la qualità del proprio capello dipenda anche da un fattore genetico, tuttavia introdurre nella propria hair care routine dei trattamenti adatti alla propria chioma può di sicuro aiutare e fare la differenza.

In piena estate, soprattutto quando siamo al mare ed esponiamo i nostri capelli al contatto con l’acqua di mare ma anche al sole, la nostra chioma ne risente. Ecco che ci ritroviamo con capelli secchi, poco lucidi ma soprattutto sfibrati. Come prendercene cura nel modo giusto? Ti basterà seguire questi consigli per avere una chioma splendente anche quando fa caldo!

Capelli bellissimi in piena estate, come fare: i segreti per una chioma splendente!

Prendersi cura della propria chioma passa attraverso una serie di gesti e pratiche che rientrano nelle buone e sane abitudini da fare proprie nel quotidiano.

Vediamo quindi quali sono le ‘regole’ fondamentali da seguire per una chioma sempre splendente: