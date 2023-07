L’ananas aiuta davvero a bruciare i grassi? Cosa devi sapere prima di mangiarlo

Spesso sentiamo parlare di alimenti che, grazie alle loro proprietà, favoriscono il benessere dell’organismo: l’ananas aiuta davvero a bruciare i grassi?

L’ananas è un frutto a cui spesso vengono assegnate caratteristiche più o meno vere. Secondo alcune teorie l’ananas permetterebbe di bruciare i grassi o calorie: ma è davvero così?

L’ananas è un frutto caraibico probabilmente originario del Sud America, che ormai si è diffuso in tutto il mondo. Dando un’occhiata ai valori nutrizionali sembra proprio che siamo di fronte ad un frutto dalle mille proprietà benefiche. A quanto pare in 100 g di ananas sono presenti 40 calorie distribuite per la maggior parte in carboidrati e solo per il 5% in proteine.

L’ananas è un frutto ricco di acqua (86,5 g su 100g), dunque favorisce l’interazione dell’organismo e la diuresi. Al suo interno è contenuto una piccolissima parte di proteine (0,5 g) e circa 10 grammi di zuccheri solubili. Come tutti i frutti anche l’ananas contiene fibre (1 g) sia solubili che insolubili.

L’ananas aiuta davvero a bruciare i grassi? Mito o realtà?

L’aspetto che colpisce di più di questo frutto e la presenza di vitamine e minerali in grandi quantità. In 100 g di ananas, della parte commestibile del frutto, ci sono: vitamina C, niacina, tiamina, riboflavina, vitamina A, vitamina B6, folati, acido pantotenico, potassio, calcio, fosforo, sodio, ferro, manganese e rame.

Inoltre, ha tantissime proprietà benefiche per l’organismo umano, tuttavia non è in grado di aiutare a bruciare i grassi: si tratta dell’ennesimo falso mito. Non esiste un alimento che da solo è in grado di farci dimagrire.

La leggenda nasce dalla scoperta che nel gambo dell’ananas c’è la bromelina (una sostanza da evitare in gravidanza). Si tratta di una sostanza particolarmente utilizzata in medicina, perché è stato dimostrato che riesce a stimolare l’azione drenante e agisce sul metabolismo dei grassi.A partire da questa sostanza sono stati realizzati prodotti anti obesità, nella speranza che riuscissero a bruciare i grassi. Ma si tratta di integratori.

Anche se l’ananas non fa bruciare i grassi ha altre importanti proprietà benefiche che non vanno sottovalutate. L’assunzione di 100 g di ananas, infatti, aumenta l’apporto di fibre nella dieta ed è particolarmente ricco di vitamine. Sembra che il frutto sia in grado di migliorare la fase digestiva, anche se mancano prove scientifiche in merito. Di sicuro, grazie alla presenza di vitamina C e manganese l’ananas svolge un’importante azione antiossidante contrastando la produzione di radicali liberi.