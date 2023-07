Caldo, come capire se il tuo bambino piccolo lo sta soffrendo: non ti puoi sbagliare

Il caldo può essere molto fastidioso soprattutto per i più piccoli: ecco come capire se il tuo bambino lo sta soffrendo realmente.

In questi giorni, si sta assistendo ad un’ondata di calore davvero eccezionale che chiaramente può mettere a dura prova la resistenza fisica di ciascuno di noi. Come già saprete, però, a soffrirne maggiormente sono soprattutto i bambini. Proprio per questo è importante sapere quali sono i segnali che rivelano che il proprio bambino sta soffrendo il caldo.

Chiaramente si tratta di informazioni particolarmente preziose che vale la pena approfondire per evitare di sbagliare. Non bisogna mai commettere l’errore di sottovalutare alcuni sintomi che sono un chiaro segnale di una difficoltà in atto nei più piccoli.

Caldo, i segnali che indicano che il tuo bambino lo sta soffrendo

Quando il caldo è eccessivo a soffrire maggiormente delle alte temperature sono senza dubbio i bambini. In particolare, è importante sapere quali sono i sintomi che tendono a comparire in presenza di una sofferenza da parte degli stessi. In nessun caso bisogna sottovalutarli poichè i rischi per la salute possono essere anche molto seri. L’analisi dei segnali che ci invia il corpo di un neonato o comunque di un bambino molto piccolo che non sa ancora esprimersi è essenziale.

Tanto per cominciare, si consiglia di controllare regolarmente la nuca del bambino. In presenza di sudore, bollicine o irritazione, vuol dire che la temperatura raggiunta dal corpo è eccessivamente alta. Parimenti, si possono controllare anche le orecchie. Se rosse infatti allora significa che il piccolo sta soffrendo il caldo. In presenza di un surriscaldamento dovuto al caldo eccessivo si possono verificare anche altri sintomi come, ad esempio, febbre, battito cardiaco accelerato, vomito, pianto.

Alla luce di quanto detto, è importante mettere in atto una serie di accorgimenti che riducono le probabilità di andare incontro a problematiche più serie di salute. In particolare, si consiglia di evitare di far uscire il bambino nelle ore più calde della giornata. Meglio optare per delle passeggiate nelle prime ore del mattino o al tramonto. In presenza di temperature eccessivamente alte, poi, si può lasciare il bambino nudo, anche durante il riposino ad esempio. Da evitare, invece, è l’utilizzo dell’aria condizionata dal momento che può favorire uno shock termico. La conseguenza principale è quella di favorire l’insorgere di raffreddore, febbre e così via.

Com’è chiaro, infine, non può non essere menzionata l’importanza di procedere ad una corretta idratazione durante il giorno. Essa infatti è fondamentale in quanto aiuta a reintegrare i liquidi in eccesso e a mantenere in salute l’organismo. Di conseguenza, gli esperti consigliano di proporre spesso al piccolo dell’acqua in modo tale da soddisfare un’eventuale bisogno di reidratarsi.