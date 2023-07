Eyeliner, l’hai sempre messo nel modo sbagliato: ecco come dovresti applicarlo

Eye-liner, quella linea nera sugli occhi che fa la differenza rendendo lo sguardo unico

Innanzitutto, per chi non lo sapesse, l’eyeliner è un prodotto cosmetico utilizzato per evidenziare e definire la linea delle ciglia degli occhi.

Esso viene comunemente utilizzato per creare una linea sottile o spessa lungo la rima delle palpebre superiori e/o inferiori. Questo prodotto può creare un look più drammatico o semplicemente per migliorare l’aspetto complessivo del trucco degli occhi. L’eyeliner può essere utilizzato per creare diversi stili di trucco, come una linea sottile e delicata per un aspetto naturale o una linea spessa e alata per un look più “drama”. È un elemento chiave nella maggior parte delle routine di trucco degli occhi e può contribuire a enfatizzare e valorizzare l’aspetto complessivo degli occhi.

Non tutti sanno come correttamente applicare l’eyeliner

Innanzitutto bisogna scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. È importante scegliere la formula di eyeliner che funzioni meglio per sé. Se si è principiante o si preferisce una linea più morbida meglio optare per una matita o un eyeliner in gel. Se si predilige una linea più precisa e definita, puoi optare per un eyeliner liquido o una penna.

Se si è inesperti, prima di applicare l’eyeliner, è possibile creare una linea guida con un ombretto o una matita dello stesso colore dell’eyeliner. Questo aiuterà a ottenere una linea più precisa e a evitare errori. Applicare l’eyeliner in un solo colpo è difficile e rendere il risultato poco armonioso. È meglio lavorare in piccoli tratti, puntando a una linea sottile e uniforme, che parta dal centro della pupilla verso l’esterno così da costruire gradualmente la linea per ottenere l’effetto desiderato.

Non tutti gli occhi sono uguali. C’è chi li ha più ravvicinati, chi, invece, più lontani. Per bilanciare gli uni o gli altri ci sono diverse tecniche di applicazione dell’eyeliner. Per gli occhi vicini, meglio evitare di far partire la riga di eyeliner dall’inizio, meglio iniziare dal centro dell’occhio e lasciare luminosa la zona più vicina al naso. Al contrario, se si vogliono bilanciare occhi troppo distanti è bene patire dall’inizio. I colori scuri tendono a togliere luce e creare un effetto ombra, i colori chiari illuminano e dilatano otticamente lo sguardo.

In ultimo, un errore da non fare, è quello di applicare questo prodotto tenendo l’occhio chiuso e tirando – volendola quasi distendere – la palpebra. Una volta che si lascerà la palpebra appunto, il risultato sarà disomogeneo e risulterà più corto di ciò che sembrava, questo perché la pelle ritorna alla posizione iniziale.

Per la coda: dalla punta bisogna disegnare una linea sottile verso il centro delle ciglia superiori. In modo continuo o con piccoli tratti per ottenere una linea più precisa. Assicurandosi di unire la codina alla linea delle ciglia in modo fluido, senza spazi vuoti.

Una volta creata la codina e connesso alla linea delle ciglia, si può riempire lo spazio tra le due linee con l’eyeliner. Si può optare per una linea sottile o più spessa, a seconda delle preferenze. Assicurandosi di ottenere una linea uniforme e senza interruzioni.