Giocare con la sabbia: gli innumerevoli benefici per il tuo bambino

Andare in vacanza al mare ai bambini piace moltissimo non solo per sguazzare fra le onde ma anche per giocare con la sabbia.

Quando la famiglia parte per il mare, i piccoli di casa sono pronti a correre fra le onde in costume e tuffarsi dagli scogli. Ma tra un bagno e l’altro ecco che si armano di paletta e secchiello e iniziano a scavare trincee, piste per giocare a biglie o fortezze inespugnabili. Con la sabbia in fondo si può fare tutto, magari attrezzati con qualche formina. Persino gli adulti si lasciano coinvolgere, per nostalgia o passione.

Mentre c’è chi in spiaggia porta arsenali di giochi fra racchettoni, frisbee o gonfiabili di ogni tipo giocare con la sabbia è forse l’attività migliore per i bimbi. Se bagnata diventa modellabile come si vuole e se si sbaglia basta aspettare l’onda dopo per ricominciare. Nella sabbia si può scrivere, disegnare o nascondere oggetti per la caccia al tesoro. Il tutto senza aver bisogno di altro che della paletta o anche solo le proprie mani.

Giocare con la sabbia e ì benefici sociali per i bambini

Tutti questi giochi possono essere fondamentali per il bambino perché stimolano la sua creatività e la sua manualità. Costruire un castello richiede di bagnare la sabbia quanto basta perché sia solido, provando più volte per capire la tecnica giusta per fare la torre perfetta. Se poi si passa alle dighe di sabbia ci vuole parecchia pratica per renderle stabili oltre che ragionare su come renderla più resistente.

In vacanza i bambini un po’ più grandi possono anche approfittare per fare amicizia con i coetanei. In spiaggia si possono fare tornei di biglie o costruire delle trincee dove nascondersi per poi tirarsi i gavettoni. Tutte occasioni perfette per trovare compagni di gioco. Soprattutto quando c’è da scavare una pista serve che i bambini si organizzino dividendosi il lavoro, imparando a collaborare.

Lo stesso vale per riunire tutta la famiglia con una scusa divertente e passare del tempo tutti assieme: figli piccoli, adolescenti e genitori. Dopotutto anche gli adulti da piccoli hanno conosciuto la gioia di giocare in spiaggia e riprovare può aiutare anche loro a rilasciare lo stress. Anzi, se i bimbi stanno imparando a scrivere insegnare loro a fare le lettere con le dita sulla sabbia è più divertente che a casa sul quaderno.