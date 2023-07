Nel centro di Roma c’è un laghetto che pochissimi conoscono: è spettacolare

Roma, la Città Eterna, è un continuo segreto da svelare. Al centro della Capitale c’è un laghetto magico da vivere con i bambini, scopriamo dove si trova.

Esplorando Roma sarà possibile scoprire numerosi laghetti sotterranei dall’acqua cristallina di origine sconosciuta incorniciati da stalattiti che scendono dal soffitto create dall’acqua che gocciola.

Una sola visita non basta per conoscere ogni più piccolo segreto della Capitale italiana. Le bellezze nascoste sono talmente tante da stupire ogni qualvolta si tornerà nella Città Eterna. Monumenti, chiese, fontane, scorci pittoreschi, ogni angolo riserva incredibili sorprese. Da mamme, però, ci si chiede se i bambini apprezzeranno le meraviglie di Roma anche in tenera età. Quando si viaggia in famiglia occorre accontentare tutti i componenti e richiedere attenzione solo verso statue e quadri non è di certo possibile.

Ma la Capitale nasconde meraviglie che renderanno l’esperienza di una visita entusiasmante anche per i più piccoli. Il riferimento è ad incantevoli laghetti di acqua cristallina che si trovano proprio sotto il Colosseo.

Laghetti cristalli al centro di Roma, una scoperta eccezionale

Roma è speciale perché è una città a strati. Oltre le bellezze in superficie, infatti, ci sono meraviglie da visitare nel sottosuolo. Grotte, catacombe, cunicoli, reperti, l’esplorazione sotterranea ha dell’incredibile. Rappresenterà, sicuramente, un’esperienza diversa soprattutto se la destinazione sarà uno dei laghi cristallini presenti sotto il Colosseo.

Parliamo di laghetti formati da falde acquifere sotterranee alimentati anche da infiltrazioni superficiali. Basterà scendere di una decina di metri sotto terra per addentrarsi in un mondo lontano dal caos cittadino.

Chi non conosce il monumentale simbolo di Roma, il Colosseo. Ebbene, proprio in pieno centro vicino all’anfiteatro potrete vivere un’esperienza indimenticabile. In zona Celio c’è, infatti, il Convento dei Padri Passionisti che fa parte della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Se si scende verso le fondamenta della Chiesa si potrà ammirare la stratificazione della città.

Dal 1700 al IV secolo (anno della prima costruzione della Basilica) fino al II secolo d.C. per arrivare ai tempi dell’Imperatore Claudio, I secolo d.C. E proprio nel sottosuolo ricco di cunicoli (meglio utilizzare un abbigliamento da trekking e portare una torcia) e di storia si trovano i laghetti all’interno di una cava di tufo. L’acqua è cristallina, purissima ma molto fredda. Si va dai 10 ai 14 gradi non essendo mai riscaldata dal sole.

La capitale non smette mai di stupire. I laghetti sotterranei in zone Celio non sono gli unici presenti. Da visitare anche il lago in profondità del quartiere Monteverde, dietro Trastevere. Ad organizzare le visite l’associazione no-profit Roma Sotterranea che esplora e studia i sotterranei di Roma promuovendone la conoscenza tramite conferenze e visite guidate.