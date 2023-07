Vuoi svegliarti forte e bella? Qual è la posizione migliore per dormire

Sapevi che ogni posizione che assumi durante la notte influisce sulla tua salute e sulla tua bellezza?

La mattina non ci si vorrebbe mai alzare dal letto: chi te lo fa fare di abbandonare questo giaciglio così comodo e confortevole?

Soprattutto quando dormiamo male la risposta a questa domanda è nessuno. Riuscire a riposare bene invece ci può dare la giusta carica di energia per poter affrontare la giornata, ovviamente aspettando di poter tornare a dormire di nuovo la sera! Per essere fresche e riposate un trucco che forse non tutte conoscono e scegliere la posizione per dormire che più si presta a farci svegliare davvero in forze.

L’importanza di riposare bene la notte

Dormire è fondamentale per il nostro corpo e la nostra mente: consente il ricambio cellulare, potenzia le difese immunitarie, migliora l’umore, l’apprendimento e la memoria; consente inoltre di eliminare le tossine, rinforzare la memoria immagazzinando le informazioni apprese durante la giornata e rinforzare le connessioni sinaptiche. Il sonno profondo stimola inoltre la sintesi di ormoni come la melatonina e il cortisolo, che regolano numerosi processi fisiologici.

Dormire poco o male può causare stress ossidativo, alterazioni dell’appetito e dell’umore come irritabilità, ansia e depressione. A lungo andare, si può incorrere in obesità, diabete, malattie cardiovascolari e demenza senile. Gli studi dimostrano che chi dorme meno di 6 ore a notte ha il 60% in più di probabilità di sviluppare patologie come l’Alzheimer rispetto a chi dorme 7-8 ore.

Come anticipato prima, un altro aspetto che influisce sulla nostra qualità del sonno e la posizione con cui dormiamo. Ecco quelle più comuni: