Offre tanti soldi a chi le trova un marito: l’ultima spiaggia dopo tante delusioni

Una donna offre dei soldi a chi le trova marito. Questa è la sua ultima spiaggia dopo tante delusioni: i dettagli dell’annuncio incredibile.

Incredibile annuncio da parte una donna che dopo tante delusioni ha deciso di offrire dei soldi a chiunque le trovi marito. In rete è spuntato l’ultimo annuncio incredibile. La cifra offerta è incredibile e la donna sembra essere pronta a provare quest’ultima soluzione per trovare l’amore della sua vita.

Le delusioni amorose sono una di quelle esperienze che tutti almeno una volta nella vita hanno provato. Queste possono verificarsi in diverse occasioni, con la speranza romantica che viene delusa a causa di una parola o addirittura di un gesto. Tra le delusioni in amore più comuni troviamo sicuramente la rottura vale a dire quando una persona non prova più sentimenti nei confronti del partner. Ma l’amore può essere amaro anche prima di nascere. A tutti sarà capitato di innamorarci di una persona che però non ricambiava il nostro sentimento.

Mentre invece una situazione che potrebbe portare a raffreddarci in amore può essere il tradimento o l’inganno da parte del partner che non solo provoca sofferenza e delusione. Infatti insieme a tutto ciò cambia anche la percezione che si ha dell’amore. Delle volte invece dopo tanti scontri si capisce che siamo incompatibili con la persone che abbiamo affianco. Insomma le delusioni in amore possono essere molteplici e c’è una donna che sembrerebbe averle provate tutte ed adesso sarebbe pronta a regalare dei soldi a chiunque le trovi marito.

Questa donna offre soldi a chiunque le trovi marito: l’incredibile offerta

La donna che ha postato l’incredibile annuncio su Instagram e TikTok è single da ben 5 anni e sembrerebbe stanca di incontri con uomini che non rispettano le sue aspettative. Dopo aver fatto partire l’annuncio goliardico tra le sue amiche, la donna ha deciso di estendere l’appello al pubblico dei due social più famosi al mondo. I requisiti però sono davvero esigenti, visto che per lei l’uomo deve avere un’età compresa tra i 27 e i 40 anni, non deve essere mai stato sposato ed essere alto almeno 1,80 m.

Il nome della donna è Tilley Coulson che ha aggiunto altri requisiti alla proposta. Infatti il suo principe azzurro deve essere uno sportivo, amante di animali e bambini. Non sembra essere stata espressa alcuna preferenza per quanto riguarda posizioni politiche o religiose. La richiesta fondamentale però sembrerebbe riguardare l’altezza, visto che Tilley è alta ben 1,79 metri. Insomma la ragazza non vorrebbe un uomo più basso di lei.

Sono decine le candidature che le sono arrivate, specie di persone che si offrivano come intermediarie. La Coulson ha però rivelato di non avere ancora partecipato ad appuntamenti del genere ed ha specificato che sono cinque anni che non riesce a trovare un uomo compatibile. La cifra offerta a chi ci riesce è di 4500 euro per un marito che rispetti tutte le sue esigenze. Presentarle l’uomo ideale non sarà necessario per incassare la somma richiesta, visto che la relazione deve andare a buon fine con Tilley che regalerà la cifra solo dopo il matrimonio.