Scongelare il pollo, attenzione a come lo fai | Solo un metodo è efficace e sicuro

Ecco come scongelare correttamente il pollo in maniera sicura e assolutamente approvata da tutti: ogni altra strada è sbagliata e pericolosa.

Sono ormai millenni che gli umani consumano carne, ed è parte integrante di tantissime culture e parecchie tradizioni. Siamo nati come cacciatori-raccoglitori e sebbene oggi siamo molto più sedentari, comunque gran parte dell’alimentazione della maggioranza della popolazione continua a vedere la carne come uno dei suoi alimenti principali. Cucinata in ogni modo, di tanti tipi diversi di animali, mangiata con i primi piatti, come secondo a sé e persino in qualche dolce.

La carne fa bene perché contiene tante proteine utili per il nostro corpo, che ci aiutano a potenziare muscoli e a crescere più sani e forti. Non a caso il suo consumo è inversamente proporzionale all’età: meglio mangiarne un po’ di più da piccoli e man mano andare a scemare con l’età che avanza. Una delle carni con cui da più tempo abbiamo a che fare è quella del pollo.

Un animale che abbiamo addomesticato da tempo immemore, e che oggi è consumato in quantità enormi ogni singolo giorno. Il pollo infatti è un animale che costa poco, che non richiede particolari attenzioni, che è piccolo e che può vivere anche in spazi più ristretti. Tutti fattori positivi per l’industria della carne, che in certi casi esagera con il suo allevamento, sfociando nelle tecniche intensive di cui spesso sentiamo parlare.

Scongelare il pollo correttamente, ecco l’unico metodo corretto

Malgrado ne consumiamo quantità enormi ogni anno, non è ancora chiarissimo a tutti come debba essere trattato il pollo, soprattutto quando si parla di carne da scongelare. Basta pochissimo in questi casi per commettere un errore che non solo danneggia il pollo dal punto di vista organolettico e alimentare, con le sue proprietà nutritive che ne risentono pesantemente nel caso di uno scongelamento scorretto, ma è anche pericoloso.

Non dobbiamo assolutamente lasciare il pollo surgelato a scongelare nel lavandino, perché si tratta sempre di carne cruda, che prolifera di batteri e che andrebbe a contaminare tutto l’ambiente. Peggio ancora l’idea di sciacquare la carne congelata, dato che la dispersione di sostanze pericolose in questo caso sarebbe ulteriormente più ampia. Guai anche ad andare in microonde senza la funzione defrost, mentre la cosa peggiore che potete fare è mettere la carne di pollo congelata direttamente in padella.

Oltre ad essere pericoloso, insapore e orribile, vi ritroverete anche con dei pezzi di pollo crudi al centro, pericolosissimi. Per scongelare correttamente il pollo dovrete metterlo nel frigo, con un vassoio sotto che ne raccolga gli eventuali succhi. Meglio metterlo nella parte bassa del frigo, per evitare ogni possibile contaminazione con il resto degli alimenti.