Sei timida ma vorresti sorprendere il tuo uomo? Seguici e farai un grande successo

Vuoi riuscire a mettere da parte la timidezza e a fare qualcosa per il tuo uomo che lo lasci senza parole? Ecco che cosa puoi dire.

Spesso molte donne si sentono inibite quando devono mostrare i loro sentimenti al proprio partner, per paura di sembrare troppo romantiche o sdolcinate.

In verità vi sono tanti uomini che amano sentirsi dire delle frasi dolci, anche se difficilmente lo ammetterebbero ad alta voce, per cui cercare ogni tanto di dire loro qualcosa di speciale di sicuro sarà solo che una bella sorpresa. Sono svariate le frasi che si possono dire al proprio uomo per fargli capire quanto è speciale per noi e quanto la sua presenza conti nella nostra vita.

Super la timidezza ed esprimere i propri sentimenti

Per una donna timida non è assolutamente facile riuscire a dire a parole quello che prova e per tale ragione a volte potrebbe risultare leggermente fredde e distaccata nei comportamenti, ma ovviamente non è per cattiveria. Riuscire però a superare la timidezza è assolutamente possibile e di sicuro l’idea di vedere un sorriso sul viso del proprio uomo per un complimento che gli è stato fatto o una frase detta con il cuore può essere già un ottimo incentivo per cercare di esprimere le proprie emozioni.

Se a parole però rimane comunque molto difficile, si possono percorrere altre strade, come per esempio mandare un messaggio prima della buonanotte, fare trovare una nota sul frigorifero, o ancora scrivere una breve lettera in cui si parla dei propri sentimenti. Bisognerà avere coraggio nel premere invio oppure nel fargli trovare la lettera, e magari il primo tentativo potrà non andare a buon fine perché non ci si sentiva abbastanza pronte, ma di sicuro ritentando un paio di altre volte si riuscirà nel proprio intento. È importante anche, ovviamente, quello che si decide di scrivere all’interno del proprio messaggio ed esistono svariate frasi in grado di far commuovere il proprio uomo.

Ecco le frasi di amore famose più belle da scrivere:

• Non esiste rimedio all’amore se non amare di più

• Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza

• Un bacio sulla tua bocca, un altro sul tuo cuore

• L’amore è l’artefice di tutte le cose

• Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione

• Da quali stelle siamo caduti per incontrarci qui?

• Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno

• Ti amo con un amore che è più dell’amore