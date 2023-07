Si chiama “Russian manicure”: scopri i segreti della manicure a secco

La Russian manicure sta spopolando sempre di più: ecco di che cosa si tratta e come poterle eseguire facilmente.

La manicure è uno step fondamentale per prendersi cura della salute delle proprie unghie e far sì che lo smalto aderisca alla perfezione e duri il più a lungo possibile.

E esistono diverse tecniche a cui potersi affidare per realizzare un’ottima manicure e ultimamente sta diventando sempre più conosciuta la Russian manicure. Sta spopolando poiché consente di ottenere dei risultati perfetti ed è accessibile a tutte le persone che desiderano prendersi cura della salute della loro unghie.

Ecco cos’è Russian manicure e come si esegue

Si tratta di una manicure nella quale non è previsto l’utilizzo dell’acqua e quindi viene eseguita completamente a secco, per tale ragione prende anche il nome di dry manicure. Solitamente quando si esegue una manicure si immergono le dita in una bacinella con dell’acqua in modo tale da poter rendere le cuticole un pochino più morbide, fattore che permette di spingerle con dei bastoncini di legno con più semplicità.

Con la manicure russa si evita questo passaggio e si utilizzano delle frese per trattare le cuticole. In particolar modo la fresa migliore da utilizzare è quella con la punta diamantata: per eseguire questo passaggio bisogna essere molto delicate e andare lente, poiché il rischio è quello di farsi dei tagli e di provare un forte dolore. Per questa ragione è meglio affidarsi a delle onicotecniche professioniste se non si è abbastanza allenate per farlo a casa da sole

La Russian manicure si rivela ottimale soprattutto perché utilizzare l’acqua va a rendere più difficoltoso ottenere un ottimo risultato alla fine della manicure, visto che le unghie di base sono porose e diventano più morbide quando vanno a contatto di un liquido, oltre che a trattenerlo. Evitare quindi il contatto con l’acqua fa sì che la struttura ungueale rimanga inalterata e aiuta lo smalto, qualsiasi esso sia, ad aderire molto meglio e a evitare che si stacchi.

Per poter eseguire la Russian manicure, come accennato prima, servirà una fresa con una punta diamantata e si possono trovare dei kit che comprendono diversi tipi di punte da poter utilizzare anche per altri passaggi. Servirà poi un bastoncino di legno per spingere indietro le cuticole prima di utilizzare la fresa e per concludere al meglio la manicure bisognerà acquistare un buffer, ossia una sorta di lima con una grana molto sottile che serve per lucidare l’unghia e per andare ad appianare la sua forma.