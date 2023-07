Vite al limite, il dramma della giovane mamma: lo faceva per i suoi figli, ma finisce malissimo

La giovane Mercedes aveva deciso di dimagrire per amore dei suoi figli, ma un episodio ha turbato il suo percorso a Vite al Limite.

Cosa farebbe una mamma per i propri figli? Tutto. L’esempio più eclatante era quello di Mercedes, giovane mamma statunitense che aveva deciso di iniziare un percorso di dimagrimento a Vite al Limite, per scrollarsi di dosso centinaia di chili. Questo le avrebbe permesso di dedicarsi appieno ai suoi angioletti, ma qualcosa, purtroppo, è andato storto.

Vite limite è tra i programmi più seguiti al mondo. La sua capacità di raccontare storie di vita reale i problemi che quotidianamente la Magliano persona gravemente obesa e, a portato questo programma a consolidarsi come uno dei più visti. Nel corso dei suoi anni di trasmissione, Vite al limite ha raggiunto decine e decine di pazienti, il cui peso oscillava tra i 200 e i 400 kg, con l’intento di aiutarli a dare una svolta alla loro vita. Solitamente, queste persone erano affette da problemi di varia natura, che non gli hanno permesso di inserirsi correttamente in società e, quindi, sfogarsi col cibo.

Vite al Limite, la storia di Mercedes commuove tutti: ma cosa le è successo?

Il programma è strutturato così sempre la stessa maniera: i pazienti si affidano al dottor Nowzaradan, specializzato in chirurgia bariatrica, che li segue un percorso lungo un anno e li accompagna in tutte le fasi. Inizialmente, sono tenuti a seguire un rigido piano alimentare ipocalorico per ridurre una parte del grasso corporeo e sottoporsi all’intervento. Fra le tante storie, i telespettatori si sono affezionati molto a quella di Mercedes Cephas, che ha fatto una fine che quasi nessuno si aspettava.

Mercedes ha intrapreso questo percorso per amore dei suoi figli. Il suo unico obiettivo era riacquisire la salute necessaria per dedicarsi completamente. a loro, ma durante il suo percorso qualcosa è andato storto e non le ha permesso di raggiungere il traguardo. Intanto i telespettatori sono rimasti sulle spine: cosa è successo alla giovane mamma?

La storia di Mercedes era molto simile a tutti gli altri casi di Vite al Limite. Diversi episodi brutali hanno turbato la sua infanzia, a cominciare dalle violenze sessuali subite da suo padre. Si tratta di immagini che difficilmente Mercedes mamma riusciva a cancellare dalla sua mente e, per questo e tanti altri motivi come il divorzio da suo marito, la sua rabbia e il suo malessere si sono riversati sul cibo.

I suoi figli erano ciò che manteneva in vita la giovane mamma, motivandola ogni giorno a non mollare. Quella stessa motivazione, Mercedes ha deciso di impiegarla per iscriversi al programma di Vite al Limite e cambiare per sempre, in modo da potersi dedicare con più cura ai suoi angioletti.

Qualcosa, però, ha turbato il suo percorso. Dopo la prima dieta del dottor Now, Mercedes ha raggiunto il grande traguardo degli 80kg persi, ma non sono bastati a sottoporsi all’intervento di bypass gastrico che l’avrebbe aiutata a dimagrire definitivamente. Tutto ciò non l’ha smossa dal suo obiettivo, al punto che la giovane ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per raggiungere il budget che le consentirebbe di sottoporsi comunque all’intervento, ormai non più sotto la cura del dottor Nowzaradan.