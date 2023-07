Vulvodinia, si può fare il bagno al mare?La risposta dell’esperta

Oggi scopriamo se chi soffre di vulvodinia può fare il bagno o è controindicato. La risposta dell’esperta non lascia più alcun dubbio.

La vulvodinia è un dolore persistente e inspiegabile nella vulva. La vulva è l’area genitale femminile compresa la pelle che circonda l’apertura della vagina. Può succedere alle donne di tutte le età.

La vulvodinia può diventare un problema a lungo termine con cui è molto doloroso convivere, ma si può fare molto per alleviare il dolore. Il sintomo principale è il dolore persistente, dentro e intorno alla vulva e alla vagina. La vulva di solito sembra normale non cambia la sua morfologia.

Il dolore può essere:

Bruciore o indolenzimento

Innescato dal tocco, come durante il sesso o quando si inserisce un tampone

Costantemente sullo sfondo

Peggiora quando si è seduti

Limitato a una parte della vulva, come l’apertura della vagina

Più diffuso – a volte può diffondersi su tutta l’area genitale e sull’ano.

Vulvodinia: puoi fare il bagno a mare o in piscina?

Alcune donne hanno anche problemi come vaginismo (dove i muscoli intorno alla vagina si stringono involontariamente), cistite interstiziale (una condizione dolorosa della vescica), mestruazioni dolorose e sindrome dell’intestino irritabile (IBS). Avere dolore vulvare persistente può influenzare le relazioni, ridurre il desiderio sessuale e causare depressione e umore basso. Tuttavia oggi vorremmo soffermarci su un altro aspetto del disturbo: si può fare il bagno?

Una combinazione di trattamenti può aiutare ad alleviare i sintomi della vulvodinia e a ridurne l’impatto sulla vita. Per alleviare i sintomi è possibile modificare le abitudini di vita:

Indossare biancheria intima di cotone e gonne o pantaloni larghi

Evitare prodotti per l’igiene profumati, come salviette femminili, bagnoschiuma e sapone (un emolliente è un buon sostituto del sapone)

Applica impacchi di gel fresco sulla tua vulva per lenire il dolore

Usa la vaselina prima di nuotare per proteggere la vulva dal cloro

Cerca di non evitare il sesso o di toccare completamente la vulva, in quanto ciò potrebbe renderla più sensibile. Se il sesso è doloroso, prova a trovare una posizione più comoda o fai altre attività sessualmente intime insieme fino a quando non avrai chiesto consiglio se la penetrazione è dolorosa

Cercare di ridurre lo stress, in quanto può aumentare il dolore della vulvodinia

Per il dolore quando si è seduti, può aiutare l’uso di un cuscino a forma di ciambella.

Per concludere, l’esperta ritiene che le donne che soffrono da vulvodinia possono immergersi in acqua. Tuttavia, è necessario non farsi asciugare il costume addosso. In ogni caso, si consiglia di immergersi in piscina, perché la presenza del cloro potrebbe irritare la cute e le mucose. Ma anche l’immersione in acqua fredda può rendere l’area più sensibile.