In Sardegna con i bambini: cosa fare e dove andare

La Sardegna è una delle zone più belle d’Italia con le sue spiagge bianchissime, il mare cristallino e la natura incontaminata. L’isola sarda è ricca di cultura e storia, tantissime attività da fare con i propri bambini e una lunga tradizione culinaria. È infatti la destinazione perfetta se si sta cercando una meta per le vacanze da passare con i propri figli. Sull’isola i piccoli potranno godere di meravigliosi paesaggi, fare il bagno in acque sicure con spiagge attrezzate e divertirsi con le tantissime attività presenti. Per raggiungere la Sardegna, il traghetto è la scelta ideale, non solo perché è possibile portare con sé l’auto e raggiungere facilmente qualsiasi destinazione, ma può anche essere la soluzione meno stressante per i bambini che possono dormire tranquillamente in cabina e mangiare una gustosa cena nel ristorante. Oltre a questo nel traghetto sono presenti delle aree gioco attrezzate per i più piccoli in modo che possano passare il tempo della traversata divertendosi. Per i bambini più grandi poi ci sono le sale cinema e videogames, le sale tv e talvolta anche le piscine sui ponti esterni. Quindi inizia a organizzare e pianificare, prepara tutto il necessario da portare in viaggio e poi compara online le migliori tariffe dei biglietti dei traghetti per la Sardegna per un viaggio sicuro e rilassante.

Cosa fare e cosa vedere con i bambini in Sardegna

Una delle zone consigliate da vedere con i bambini è Costa Rei, nel comune di Muravera. Si tratta di una bellissima spiaggia composta da un lungo arenile di sabbia bianca e acqua che va dal color smeraldo al turchese man mano che si fa più profonda. In quest’area ci sono tantissimi campeggi e strutture pensati appositamente per le famiglie e i fondali bassi per un lungo tratto sono l’ideale per i più piccoli. Ci sono, inoltre, delle importanti aree storiche da visitare come l’antica fortezza di epoca nuragica. Da qui si possono raggiungere in un attimo anche Timi Ama e Villasimius, due piccoli angoli di paradiso.

Se piacciono i borghi medievali e le belle spiagge allora la Gallura è la zona perfetta per tutta la famiglia. La spiaggia di San Teodoro è perfetta per le famiglie con bambini, una zona dove i piccoli potranno ammirare i delfini e i fenicotteri rosa. Da qui potrete poi visitare l’arcipelago de La Maddalena, Il Parco Nazionale del Golfo di Orosei e il Parco Nazionale del Gennargentu. Anche la città di Olbia merita senza dubbio di essere visitata.

Alghero è la città ideale per i bambini in quanto ricca di attività per i piccoli, conosciuta come la “capitale” della Riviera del Corallo è una città ricca di spiagge bianche e mare cristallino. Le attività consigliate per i bambini sono la passeggiata sui bastioni e la visita al Museo del Corallo. Un tour nei dintorni a Capo Caccia e alla Grotta di Nettuno lascia sempre i bambini a bocca aperta. È consigliabile anche una visita al Complesso nuragico di Palmavera.

Barumini e la Giara di Gesturi con i loro adorabili cavallini selvatici sono una delle mete più amate dai bambini. Sa Jara Manna, poi, è un altopiano di basalto che si trova in Marmilla, nella parte centro-meridionale della Sardegna. La soluzione migliore per arrivarci è passare da Barumini e visitare il villaggio nuragico poi passare per La Sardegna in Miniatura dove si può trovare anche il bellissimo Planetario, per chi ama le stelle. Occorre almeno una giornata per visitare tutto, ma la zona è ben attrezzata, con anche ristoranti che realizzano dei menu per bambini. Nel parco ci sono anche i Dinosauri in animatronic ed è disponibile con visita guidata la mattina oppure il pomeriggio. Qui i bambini possono ammirare anche degli animali e pesci che molto probabilmente non hanno mai visto. La Giara è davvero ampia, si sviluppa in più di quattromila ettari e permette di trascorrere qualche ora nella natura con i propri figli ad ammirare i citati cavallini che vivono allo stato brado. A febbraio e maggio nascono i puledrini quindi se si va in estate li si può ammirare in tutta la loro tenerezza.

Molto interessante è anche la zona di Carbonia con le sue miniere. Si può visitare il sito minerario di Sebariu che ospita il Museo del Carbone.