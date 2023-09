Cibi a calorie negative: se li mangi dimagrisci di più che stando a digiuno | Magra subito

Ci sono dei cibi detti a calorie negative. Mangiandoli potrai dimagrire molto più facilmente e senza patire la fame!

La decisione di seguire una dieta è spesso dettata dalla voglia di star bene e di prendersi cura del proprio corpo scegliendo solo cibo di qualità. Nella maggior parte dei casi, però, si tratta di un percorso obbligato per perdere peso e sentirsi meglio quando ci si guarda allo specchio o si indossa quel paio di jeans che si amano tanto.

Quello che forse non sai è che che esistono dei cibi che possono aiutarti più di quanto immagini nella perdita del peso. E tutto perché hanno le così dette calorie negative. Scopriamo di cosa si tratta e quali alimenti scegliere per trovarle e perdere peso senza troppi pensieri.

Cibi a calorie negative: ecco quali scegliere

Per capire cosa sono le calorie negative è importante sapere come funziona il nostro organismo. Ogni volta che beviamo o mangiamo qualcosa, infatti, sprechiamo una piccola quantità di calorie per ingerirla e digerirla. Queste calorie vanno ovviamente sottratte dal cibo o dalla bevanda in questione.

L’aspetto interessante è che ci sono alimenti che hanno così poche calorie e spingono a metterne in atto tante da far risultare in negativo questo sottrazione. Ecco, quindi, che consumando un cibo che ha (per fare un esempio) 10 calorie ma che ne richiede 15 per essere ingerito e digerito, si va incontro alle così dette calorie negative.

Ovviamente, la situazione è un po’ più complessa di così e queste proporzioni cambiano di continuo in base a diversi fattori come gli abbinamenti alimentari, il dispendio calorico di quella giornata, etc… Ciò nonostante si tratta di un vero e proprio aiuto per la dieta in quanto si ha accesso ad alimenti che aiutano a perdere peso.

Ma andiamo ai cibi che sono appunto considerati a calorie negative. Tra le bevande troviamo l’acqua, il tè e il caffè (già noto come bevanda che aiuta a perdere peso). Gli ultimi due, ovviamente, per rientrare in questo elenco devono essere bevuti senza zucchero. Tra i cibi ci sono invece le crucifere, gli asparagi, il cavolfiore, il sedano, i peperoni e il peperoncino. Per la gioia di molti c’è poi il cacao amaro che si può aggiungere al latte o alla bevanda vegetale del mattino e che mescolato con un po’ d’acqua e con qualche goccia di dolcificante diventa una crema deliziosa per arricchire pane integrale o pancake e torte da colazione. Insomma, da oggi ti basterà inserire questi alimenti in una dieta sana e bilanciata per poter godere di un maggior senso di sazietà. E tutto senza influire sulla dieta.