Il tuo giorno preferito della settimana svela chi sei: fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità

In base al giorno della settimana preferito riveleremo un aspetto della personalità su cui, forse, non avete mai riflettuto abbastanza.

Il carattere nasconde molti lati misteriosi non sono agli occhi di chi ci circonda ma anche di noi stessi. La personalità è un insieme di sfumature che non ci basta una vita per conoscerle tutte. Il nostro carattere è definito da tanti piccoli aspetti che ci rendono quello che siamo e a volte anche persone diverse da ciò che pensiamo di essere.

Quante volte è capitato di tirare fuori la grinta davanti ad una difficoltà e dire “non avrei mai pensato di poterci riuscire”. Spesso tendiamo a sottovalutarci perché non abbiamo ancora avuto modo di testare una parte della personalità oppure perché abbiamo ansie e timori che prendono il sopravvento.

Noi siamo ciò che scegliamo di essere ma potremmo anche essere meglio di così, riconoscendo per esempio i difetti e il limiti e cercare di superarli. Se siete curiosi di conoscere di più voi stessi vi proponiamo un gioco. Dite qual è il vostro giorno della settimana preferito e leggete il profilo corrispondente.

Conosciamo la personalità dal giorno della settimana preferito

I test psicologici sono privi di fondamenti scientifici ma aiutano a a conoscere di più sé stessi. Indicano tratti riconosciuti comunemente a chi offre una stessa risposta. Qual è il giorno della settimana che preferite?

Se avete scelto il lunedì siete persone legate alla famiglia e alle persone a cui volete bene. Sono indispensabili per la vostra vita e siete sempre pronti ad aiutare chi chiede sostegno.

Il martedì indica una personalità molto precisa e puntigliosa. Si vuole sempre avere tutto sotto controllo, si pone attenzione ad ogni dettaglio e si è molto ordinati.

Chi ha scelto il mercoledì ama il proprio lavoro, è professionale, leader e carismatico. Vuole il massimo dalla vita e sa come ottenerlo.

Il giovedì indica, invece, una persona che si lamenta sempre e non è mai soddisfatta. Troppo polemica per gli amici e incapace di rilassarsi.

Se avete scelto il venerdì siete persone sentimentali, alla continua ricerca dell’amore, passionali e desiderosi del contatto fisico. Se non ricambiate, però, potete diventare vendicativi.

Il sabato è il giorno delle persone pigre, che amano fare le cose con calma e rilassarsi. Non vogliono programmare il futuro ma godersi la vita giorno dopo giorno.

Infine la domenica, il giorno di chi è alla continua ricerca di nuove avventure. Ama provare emozioni vivendo la vita intensamente.