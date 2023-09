Bimbi, rientro a scuola e compiti a casa: come aiutarli nel modo giusto, ecco cosa tenere a mente

Quando i bimbi tornano a scuola devono riabituarsi ai ritmi e all’impegno giornaliero: ecco alcuni consigli per aiutarli in questo percorso.

Con i compiti di scuola s’impara ad essere sempre più responsabili, lo scopo è abituare il bambino a fare sforzi per raggiungere gli obiettivi, una lezione che gli sarà utile per il prosieguo della vita. All’inizio della scuola primaria vostro figlio avrà bisogno di un sostegno costante durante i compiti e le lezioni. A poco a poco diventerà più indipendente, ma avrà sempre bisogno di sentire che sei lì per aiutarlo, se necessario.

Il successo accademico avviene proprio attraverso lo svolgimento di compiti via via più complessi e la buona riuscita di questo percorso è una responsabilità condivisa tra il bambino, l’insegnante e i genitori. Mantenere una buona collaborazione con l’insegnante durante gli anni scolastici ti aiuterà a sostenere tuo figlio nei suoi sforzi.

Bimbi: rientro a scuola e compiti a casa

È normale che un bambino viva delle sfide e reagisca negativamente durante il momento dei compiti. La tua presenza e il tuo sostegno sono necessari all’inizio della loro carriera scolastica. Anche se tuo figlio sviluppa gradualmente una certa autonomia nei compiti, la tua supervisione rimane importante. Questo in particolar modo al rientro dalle vacanze, momento in cui il bambino si vede costretto a stravolgere la propria routine e a sostituire il divertimento con il dovere.

Ecco alcuni suggerimenti per sostenere tuo figlio durante il momento dei compiti:

ricorda a tuo figlio di controllare se ha messo tutto l’occorrente per fare i compiti (es. libri, quaderni) nello zaino prima di uscire dalla classe a fine giornata.