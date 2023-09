Giulia De Lellis ruba la scena alla sfilata: l’abito rosa dell’influencer diventa immediatamente un must dell’autunno

Giulia De Lellis incanta alla sfilata con un vestito rosa che diventa un must di questo autunno: splendente, tutti gli occhi su di lei.

Dopo le tante discussioni di questa estate in merito al suo viaggio in Israele, Giulia De Lellis torna al centro della scena per la sua bellezza e la sua eleganza. L’ex di Uomini e Donne, ormai da diversi anni impegnatissima nel mondo della moda come modella e anche come influencer, ha lasciato tutti i suoi follower incantati per l’ennesima volta.

Uscita dal programma di Maria De Filippi, la De Lellis è riuscita a farsi amare e, in poco tempo, ha raggiunto una popolarità incredibile, anche grazie al libro pubblicato con Mondadori nel 2019, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!.

Di recente, tramite un nuovo post sui social, si è fatta immortalare proprio durante questo evento di moda: l’abito rosa le calza come un guanto ed aumenta ancora di più la sua bellezza. Eccola così, il look diventa subito un must di questo autunno.

Giulia De Lellis protagonista alla sfilata: elegantissima con l’abito rosa

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Giulia De Lellis ha offerto a tutti i suoi follower uno sguardo direttamente dall’evento di Philosophy di Lorenzo Serafini, noto brand di moda per il quale ha indossato un meraviglioso abito rosa confetto.

Bellissima per le strade della città, la De Lellis porta l’abito con molta eleganza; svetta in primo piano, oltre alla sua bellezza e alla sua lunga chioma mora, anche il suo florido décollété, enfatizzato dall’effetto vedo-non vedo del pizzo del vestito. Eleganza, grazia e sensualità per l’influencer, con il look che diventa subito un must per queste settimane di autunno.

Al post sono arrivati tantissimi like dei fan, che non hanno perso l’occasione per dimostrare il loro affetto e sostegno alla De Lellis, spesso bersagliata dalle critiche. “Ti seguo da u&d e sei stupenda, mi hai sempre trasmesso cose positive e il successo che stai avendo ne è la dimostrazione” scrive una fan, mentre tanti sottolineano la bellezza dell’abito e un altro fan aggiunge: “Sei incantevole una vera regina!!😍“. In attesa di ritornare magari in televisione, la De Lellis è regina di stile sui social: momento davvero magico per lei, nella vita privata e nell’ambito lavorativo.