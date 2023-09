Frullato di rapa rossa, un toccasana per il corpo | Scopri tutti i benefici

C’è anche un ingrediente segreto in questo composto alla rapa rossa che vi svolterà la vita con le sue incredibili proprietà nutritive.

Nel mondo dei frullati, questo rappresenta senza ombra di dubbio una sorpresa per via dei vantaggi che offre. Anziché cercare in farmacia o su internet diversi integratori multivitaminici, ti puoi affidare agli antichi rimedi della nonna, che spesso sono quelli più efficaci e salutari.

In pochi conoscono i benefici della rapa rossa, un alimento non molto consumato ma che nasconde delle proprietà sorprendenti per la nostra salute. Innanzitutto, la sua caratteristica antiossidante permette di intervenire sull’invecchiamento precoce, la ritenzione idrica e l’incombenza di malattie

Anche la salute dell’apparato cardiovascolare sarà tutelata con questo composto pazzesco, così come il sistema digerente e la salute della pelle. Grande contributo è dato dalla sua composizione di molti tipi di vitamine B e C.

Quanto agli sportivi in cerca di energie per i loro allenamenti, anziché affidarsi a prodotti artificiali e chimici, è bene che conoscano le incredibili caratteristiche della rapa rossa. Questa, essendo ricca di nitrati, è in grado di aumentare l’efficienza sportiva grazie al notevole apporto che forniscono all’ossigeno nei muscoli.

Multivitaminico ed energizzante naturale: come preparare il frullato alla rapa rossa

Una bevanda del genere non solo soddisferà il tuo palato, ma sarà un vero toccasana per il corpo. Se poi aggiungi un ingrediente speciale, il benessere è assicurato. In molti non apprezzano il suo gusto dolciastro e terroso, ma seguendo alcuni semplici passaggi potrai renderlo dolce e perfetto per ogni spuntino o colazione!

Come suggerisce paneemortadella.it, tale frullato è particolarmente indicato per periodi come questo, dato che la rapa rossa è un ortaggio prettamente autunnale. Per prepararlo bastano alcuni ingredienti che si trovano in casa ogni giorno e, per darle un tono più gradevole, si può aggiungere un cucchiaio di miele.

Ingredienti

Per una brocca di frullato:

2 Limoni

1 Rapa rossa

1 Pezzetto di zenzero (circa 1 cm)

1 Mela rossa

150 ml Acqua

1 cucchiaio di miele

Procedimento