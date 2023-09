Peperoncini sott’olio alla calabrese: la vera ricetta dall’antico sapore

La cucina italiana è famosa per i sapori e tradizioni culinarie regionali. Una delle specialità più amate sono i peperoncini calabresi.

Nelle terre baciate dal sole dell’estrema punta dello stivale italiano, in Calabria, si coltiva un tesoro piccante che ha conquistato il palato di amanti del cibo e audaci in tutto il mondo: i peperoncini calabresi. Questi piccoli frutti ardenti sono il simbolo di una regione ricca di tradizioni gastronomiche e di un amore per i sapori intensi.

Piatto piccante questa ricetta è nata nei paesini della regione dalle vecchie usanze che si usavano tanti anni fa ed é un perfetto mix tra il gusto dei peperoncini e la ricchezza dell‘olio d’oliva, che creano un condimento saporito che può essere utilizzato per esaltare molti piatti.

Ricetta dei peperoncini sott’olio alla calabrese

Di seguito gli ingredienti per preparare questa prelibatezza per palati forti:

Peperoncini freschi (la quantità dipende dalla tua tolleranza al piccante), Olio d’oliva extra vergine di alta qualità, 60g Sale non trattato, 6 Chicchi d’ aglio, 60g di aceto di mele bianco.

Istruzioni:

° Selezione dei Peperoncini: Inizia scegliendo peperoncini freschi e piccanti. Puoi optare per peperoncini Calabresi a seconda della tua preferenza di piccantezza. Lavare accuratamente i peperoncini e asciugarli bene.

° Sterilizzazione dei Barattoli: Assicurarsi che i barattoli di vetro che si utilizzeranno per conservare i peperoncini siano perfettamente puliti e asciutti. Si Possono sterilizzare mettendoli in acqua bollente per qualche minuto o utilizzando il ciclo di sterilizzazione della lavastoviglie.

° Preparazione dei Peperoncini: Taglia i peperoncini a metà nel senso della lunghezza. Se si desidera un sapore più piccante, si possono lasciare i semi e le membrane interne. Se si preferisce un sapore meno piccante, rimuovere i semi e le membrane. Indossare i guanti durante questa operazione per evitare il contatto diretto con i peperoncini che potrebbe causare irritazione cutanea.

Inserire in un contenitore i peperoncini, aceto di mele e sale ,mescolare e mettere a riposo per 24 ore.

Scolare i peperoncini per 12 ore e metterli nei vasetti riempiendoli fino all’orlo togliendo eventuali bollicine.

Lasciare amalgamare nell’olio prima di chiudere i barattoli. Sigillare i barattoli ermeticamente e conservali in un luogo fresco e buio per almeno due settimane prima di consumarli. Questo tempo permetterà ai sapori di svilupparsi pienamente.

Uso dei Peperoncini Sott’olio alla Calabrese:

I peperoncini sott’olio alla calabrese sono un condimento molto versatile. Si possono utilizzare per:

Aggiungere un tocco piccante a una pizza o a un piatto di pasta, condire insalate o contorni, accompagnare formaggi e affettati, creare salse piccanti per carne o pesce.

Ottimo come regalo per parenti e amici, i peperoncini sott’olio alla calabrese sono un’autentica prelibatezza che trasporta il gusto delle terre meridionali direttamente sulla tua tavola. Con la loro piccantezza vibrante e il sapore ricco dell’olio d’oliva, saranno un’aggiunta deliziosa ai tuoi piatti. Preparali seguendo questa ricetta tradizionale e goditi il vero sapore della Calabria.