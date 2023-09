Terra Amara, arriva il fatidico “Sì lo voglio” di uno dei protagonisti della soap turca: un matrimonio da sogno

Terra Amara, uno degli storici protagonisti della soap turca pronuncia il fatidico “sì”: emozioni a non finire anche per i fan.

Terra Amara è ad oggi una delle soap più amate del piccolo schermo: ormai, i progetti anatolici hanno preso piede in Italia e, su Mediaset, riescono sempre a fare il pieno di ascolti. Quotidianamente, per sei giorni alla settimana, Terra Amara intrattiene gli spettatori di Canale 5 con storie intriganti e colpi di scena.

Le trame che vedono coinvolti Demir, Zuleyha, Yilmaz e tanti altri personaggi stanno volgendo ad una conclusione, ma di certo gli attori (che probabilmente rivedremo in altre soap) sono già entrati da tempo nel cuore di tutti gli spettatori italiani.

Un noto protagonista della soap turca, ora, ha avuto una svolta anche nella vita personale dopo il successo internazionale raggiunto: con grandissima gioia e amore, ha pronunciato il fatidico “sì”. Grande commozione per i due sposi, così come per i fan di tutto il mondo che hanno seguito le nozze.

Protagonista di Terra Amara si sposa: tante emozioni per il fatidico “sì”

Conosciutissimo e amato per essere l’interprete di Demir in Terra Amara, l’attore turco Murat Ünalmış è convolato a nozze con la sua splendida compagna, per una grande festa che ha coinvolto i parenti di entrambi gli sposi così come gli amici più stretti. Nelle ore successive al fatidico “sì”, sono arrivati tantissimi post con foto e video sui social.

“Vorremmo ringraziare tutti i nostri familiari, amici, colleghi e follower che sono stati con noi in questo giorno felice e ci hanno mandato i loro auguri. 🙏🏻😊❤️” scrive l’attore nella didascalia di un post che lo mostra mano nella mano insieme alla sua splendida sposa, con la coppia visibilmente emozionata e molto innamorata.

Proprio sui social sono arrivati tantissimi auguri alla coppia, sia da fan da ogni parte del mondo sia da membri del cast di Terra Amara. “Non è un’attrice, ma è un’ex giocatrice di basket come me. Quindi in un certo senso fa parte del mio lavoro precedente” erano stato le parole a Verissimo dell’attore su quella che oggi è sua moglie; ora, si apre per loro un nuovo meraviglioso capitolo di vita insieme, travolti dall’affetto di milioni e milioni di fan.