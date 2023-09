Gravidanza, la corretta idratazione è fondamentale: quanta e quale acqua bisogna bere

Sei in dolce attesa e non sai quanta acqua devi bere per stare bene? Ti aiutiamo noi a scoprire come comportarti.

La gravidanza è un momento magico per tutte le donne. Possiamo portare dentro di noi una nuova vita pronta a conoscere il mondo. Ma, spesso, è anche un momento ricco di domande alla quale cerchiamo risposta. Cosa dobbiamo fare, quando possiamo bere.

Ecco quindi che arriviamo noi in vostro soccorso ricordandovi che bere fa sempre bene e deve essere sempre fatto. Ma non solo, vi diciamo anche quanto perché è giusto idratarsi nel modo corretto. Quindi continua a leggere il nostro articolo e prendi nota delle informazioni.

Gravidanza ed acqua: tutto quello che devi sapere

Tutti noi sappiamo molto bene che durante la gravidanza, ma non solamente, l’alimentazione è molto importante. Siamo quello che mangiamo, diceva un vecchio saggio. Anche bere è molto importante per vivere questo momento meraviglioso della nostra vita in tranquillità. Se stiamo allattando è ugualmente importante. Non c’è una stagione dove ne abbiamo maggiormente bisogno rispetto ad un’altra.

Ovvio è che se ci troviamo in estate e sudiamo molto il quantitativo deve essere aumentato, e questo vale anche quando siamo in gravidanza. In commercio troviamo tantissimi tipi di acqua, che hanno composizioni e prezzi differenti.

L’acqua, in gravidanza è importantissime per l’idratazione lo sviluppo del feto e del liquido amniotico. Ci aiuta a combattere anche problemi intestinali, e nausea. Ma quanto è consigliato bere? Stando all’EFSA (European Food Safety Authority) normalmente dovremmo assumera 1,5/ 2 litri di acqua ma in gravidanza dobbiamo aumentare di altri 300 ml.

In allattamento ancora di più perché serve anche per produrre latte. Diciamo che in questa particolare condizione viene consigliato di bere anche 2700 ml al giorno. Ma possiamo bere solamente acqua oppure anche altre fonte di liquidi? E’ consigliato bere:

acqua del rubinetto

acqua frizzante

acqua aromatizzata al limone

infusi e tisane

latte

Quest’ultimo è la perfetta fonte di acido folico mentre se prendiamo il thè ne riduciamo l’assorbimento. Ecco perché sono preferibili infusi e tisane. Ci sono alcune bevande, invece, che dovremmo limitare o togliere completamente. Il caffè è una di queste.

Se non riusciamo ad eliminarlo riduciamo il numero di tazzine al giorno arrivando a massimo due. E l’alcool? È assolutamente vietato in gravidanza, anche se si tratta di una birra. Adesso conosci tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda l’assunzione di acqua e liquidi in gravidanza. Se poi hai qualsiasi dubbio rivolgiti al tuo medico curante che ti saprà indicare la cosa più giusta nel tuo singolo caso.