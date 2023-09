Vede il fratellino per la prima volta, la sua reazione è straordinaria: impossibile non commuoversi

Ci sono emozioni per cui è davvero impossibile trattenere le lacrime, come successo a questa bimba che vede per la prima volta il fratellino.

La vita è davvero ricca di imprevisti e, come ben sappiamo, le emozioni sono in grado di travolgerci a qualunque età. Ci sono storie molto commoventi, che lasciano davvero di stucco, soprattutto se sopraggiungono dopo una serie di dolori.

Noi esseri umani siamo così complessi, che non è facile poterci davvero inquadrare e forse questo è il bello di questa esistenza. I bambini, poi, sono talmente delicati e sensibili che ogni giorno riescono a dimostrarci quanto sia bello essere puri di cuore, quanto anche noi adulti, a volte, dovremmo vivere le emozioni senza filtrarci troppo, come spesso accade.

E certi momenti meritano davvero di essere ripresi, incorniciati. Sappiamo che ci sono attimi che non torneranno più, per cui ricordarli è un modo per catturarli per sempre e magari, tra qualche anno, tornare a rivederli tra le pagine di qualche album di foto.

È quello che è accaduto a una bambina di 6 anni, ripresa dalla sua mamma durante un momento davvero speciale.

Vede il fratellino per la prima volta: impossibile trattenere le lacrime

Una mamma ha ripreso la figlia di 6 anni mentre stava incontrando il suo fratellino per la prima volta, e la piccola era sorpresa per una ragione: la signora Diamond Lee Ferrer era incinta di 7 mesi quando l’hanno ricoverata urgentemente in nosocomio, il 31 agosto, a causa di un distacco della placenta.

Quello stesso giorno la signora ha dato alla luce il piccolo Preston, che in realtà sarebbe dovuto nascere due mesi dopo. L’arrivo del neonato ha lasciato tutti di stucco, e chiaramente anche Camilla, la sua sorellina di 6 anni.

Intervistata da Newsweek, Ferrer ha raccontato che sua figlia era al corrente che avrebbe dovuto raggiungere la madre in ospedale, ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe nato il fratellino così presto.

Quando la bambina è arrivata in ospedale, accompagnata dalla nonna, ha visto il bambino ed è rimasta di stucco. Non capiva chi fosse quel piccolo in stanza con la sua mamma e quando le hanno detto che era suo fratello, si è emozionata tantissimo, tant’è che ha iniziato a piangere.

La gioia di questo secondo figlio è arrivata dopo una immensa sofferenza per la donna, a causa di un figlio nato morto nel 2022, il piccolo Cole. Camilla era conscia di tutto ciò e anche per questo, l’emozione di poter finalmente stringere il fratellino tra le braccia, è stata indescrivibile.