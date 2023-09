Cosa mangiare durante il ciclo che fa bene (e fa passare anche i dolori)

Ci sono determinati cibi che possono aiutare ad affrontare meglio il ciclo e, soprattutto, possono attenuare di molto i dolori.

Il ciclo, ovviamente, non è lo stesso per tutte ma quasi tutte le donne accusano dolori in quei giorni. Vediamo insieme cosa mangiare per limitare al massimo i fastidi.

Molti anni fa il ciclo era una sorta di tabù. Non solo non se ne doveva parlare per senso del pudore ma si credeva che in quei giorni le donne non potessero fare praticamente nulla. Dunque niente sport, niente lavoro, niente uscite con le amiche, niente piscina o bagni in mare in estate. Oggi per fortuna sappiamo che il ciclo non è nè una malattia né un limite ma semplicemente una fase del mese.

Non tutte le donne vivono il ciclo allo stesso modo. Ad alcune dura molti giorni ed è parecchio abbondante e doloroso mentre ad altre dura due o tre giorni e non causa alcun tipo di fastidio. Tuttavia un’alimentazione ad hoc può aiutare a prevenire dolori e anche sbalzi di umore in quei giorni.

Cosa mangiare nei giorni del ciclo

Il ciclo mestruale è una fase che accompagna le donne per molti anni della loro vita. Non deve assolutamente essere vissuto come un limite perché non lo è. Sapere cosa mangiare in quei giorni può davvero fare una grande differenza e aiutare a limitare i dolori e gli sbalzi di umore.

Durante i giorni di ciclo quasi tutte le donne vorrebbero nutrirsi solo di cioccolato. Non è un caso. Il cioccolato contiene molto magnesio, un minerale che è importantissimo in quei giorni per rilassare i muscoli ed evitare – o limitare – i dolori. Naturalmente non si possono mangiare chili di cioccolato anche perché è un attentato alla linea. Meglio optare per altri cibi altrettanto ricchi di magnesio ma più sani. Via libera, dunque, a noci, mandorle e pistacchi. Tra la frutta, durante i giorni del ciclo, meglio prediligere banane, fichi e prugne.

Mai dimenticare le proteine che contengono anche molto ferro. Quindi specialmente in quei giorni è opportuno mangiare legumi, pesce, tofu e carni bianche. Ora che sappiamo cosa è bene mangiare, vediamo anche cosa è meglio evitare nei giorni del ciclo. Meglio evitare i dolci e i cibi ricchi di grassi perché tendono ad infiammare il corpo e ad accentuare i dolori e gli sbalzi di umore.

Almeno in quei giorni lasciamo da parte anche tutte le sostanze eccitanti come il caffè, il tè e gli alcolici. Inoltre ricordate che, al contrario delle vecchie convinzioni delle nonne, durante i giorni di ciclo non solo si può ma si dovrebbe fare sport perché certi movimenti aiutano a distendere i muscoli e, quindi, a non sentire i crampi e i dolori.