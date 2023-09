Biberon: quando e come “toglierlo” in modo graduale e senza “stress” per bimbi e genitori

Se per il momento stai continuando a usare il biberon per toglierlo a tuo figlio, ci sono alcuni consigli da seguire il modo graduale.

Le neomamme si ritrovano spesso a chiedersi quali siano i comportamenti migliori da seguire nella crescita del loro bimbo, in modo tale da evitare di commettere errori che potrebbero fare soffrire il bebè.

Soprattutto le prime volte si è molto indecise e insicure su quale siano le tempistiche per far scoprire al proprio bimbo il mondo: non sapendo bene come orientarsi, ci si chiede dopo quanto tempo si potrà togliere il pannolino, dopo quanto tempo bisognerà dargli da mangiare cibo solido e anche come fare e dopo quando poter togliere il biberon. Per poter togliere al proprio bebè il biberon in maniera corretta e graduale vi sono alcuni consigli da seguire.

Ecco come poter togliere il biberon in tranquillità

Il biberon è realizzato in modo tale da far ricordare al bimbo la mammella della mamma a cui si appoggia quando deve mangiare. Il biberon può essere un intermedio tra questa prima fase e il cibo solido, ma può anche essere un valido aiuto per le mamme che per una ragione o un’altra non hanno la possibilità di allattare. A un certo punto della crescita però, diventa necessario riuscire a liberarsi di questo oggetto e l’ideale è farlo in modo graduale.

Innanzitutto è importante che il biberon non venga tolto all’improvviso e che non si superino i 24 mesi di età prima di compiere questo passo. Infatti, quando il bimbo ha già compiuto sei mesi si possono iniziare a utilizzare delle tazze appositamente realizzate con un beccuccio morbido e che possono essere viste come la frase transitoria per il cibo solido. Un ottimo metodo per fare abituare il bambino a questo cambiamento può essere quello di incentivarlo dandogli da bere con un bicchiere proprio come quello che usano i suoi genitori, così che possa apprendere questo comportamento per imitazione.

Per riuscire a eliminare il biberon, si può iniziare inoltre limitando l’uso durante la giornata e lasciandolo per esempio solo la mattina oppure alla sera. È importante riuscire a far dimenticare presto il biberon al bambino, visto che un uso prolungato può mettere a repentaglio la salute dei denti, andando a causare delle carie precoci che non fanno piacere a nessuno. Inoltre, la salute dei denti da latte deve essere tenuta sotto un particolare occhi riguardo, visto che la da essa dipenderà anche la salute di quella dei denti definitivi.