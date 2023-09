Come lavare correttamente la frutta e la verdura in gravidanza: così non corri nessun rischio

Quando si sta affrontando una gravidanza bisogna avere alcune accortezze in più: ecco come lavare frutta e verdura al meglio.

La gravidanza è uno dei momenti più belli per le donne che desiderano avere dei figli e i 9 mesi che si affrontano devono essere vissuti nel modo più sereno possibile.

La gravidanza non è solo però gioia e attesa di poter vedere in faccia il proprio bimbo per la prima volta, ma è anche un percorso in cui bisogna prestare molta attenzione al prendersi cura di se stesse nel modo più corretto. Vi sono infatti diverse accortezze che bisogna seguire quando si è in una gravidanza e alcune di esse sono relative al modo in cui andrebbero lavate la frutta e verdura prima di essere consumate.

Ecco come la frutta e la verdura dovrebbero essere lavate

In genere uno dei metodi più semplici per lavare la frutta e la verdura è quello di passarle semplicemente sotto l’acqua, ma si tratta di un’abitudine che non è assolutamente sufficiente. Sono necessari infatti dei prodotti appositamente studiati e dei detergenti che possano essere usati sul cibo. Lavare frutta e verdura è di fondamentale importanza poiché si può prevenire la toxoplasmosi. Proprio per evitare di incorrere in questo pericolo, bisogna prestare particolare attenzione alla propria igiene e bisogna dare un’occhiata più approfondita a quali sono i cibi che si mangiano.

La toxoplasmosi è un’infezione che viene causata da un microrganismo e che, se presa durante la gravidanza, può diventare molto pericolosa per il bambino, poiché vi è la possibilità che passi attraverso la placenta. L’ideale sarebbe poter fare eseguire un test chiamato toxo – test che permette di verificare se si è immuni alla malattia, visto che se la si dovesse contrarre nella propria vita si svilupperebbero gli anticorpi adatti. Nei casi in cui non si abbia mai contratto questa infezione, bisogna prestare il doppio dell’attenzione all’igiene.

Mangiare frutta e verdure, anche crudi, può essere possibile durante una gravidanza, anche quando non si è mai contratta la toxoplasmosi e per farlo basta seguire alcuni semplici suggerimenti. Innanzitutto la frutta e la verdura devono essere sempre lavate a casa, evitando solo l’acqua corrente, ma lasciandole in ammollo con un po’ di bicarbonato per almeno 15 o 20 minuti. In alternativa si può usare anche un tipo di amuchina alimentare. In caso vi siano eventuali residui di terra essi andranno spazzolati via con accuratezza; e infine tutte le parti rovinate devono essere tagliate via poiché potrebbero contenere dei batteri.