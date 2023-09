Se vuoi perdere peso senza fatica devi mangiare questo (buonissimo) dolce a colazione | Svolta dei dietologi

L’insospettabile alleato da consumare a colazione che favorisce la perdita di peso senza rinunciare al gusto e alla dolcezza. Rimarrete sbalorditi.

Da sempre dietologi e nutrizionisti ci ripetono quanto sia importante fare colazione. La prima parte della giornata, solitamente, è quella che richiede maggiori sforzi, siano essi indirizzati verso il lavoro o lo studio. Per questo motivo è indispensabile fare scorta di “carburante” per il nostro organismo, ossia introdurre energia tramite alimenti sani ed equilibrati.

La mattina è un momento super frenetico. Per accorciare i tempi capita spesso che molti preferiscano mangiare una merendina al volo o un cornetto al bar. Tuttavia, introdurre grassi saturi e carboidrati raffinati sembrerebbe non essere la scelta più saggia. Sono un pericolo poiché contribuiscono ad aumentare il rischio ai danni del sistema cardiocircolatorio e i livelli di colesterolo nel sangue. Se vi state chiedendo, dunque, se sia obbligatorio rinunciare a gusto e dolcezza, abbiamo una buona notizia per voi. La risposta è “assolutamente no”. Esiste, infatti, un alimento golosissimo e perfetto per iniziare la giornata con il giusto sprint e che fa anche bene alla salute.

Colazione: l’alimento super goloso e che piace a tutti, ottimo per iniziare la giornata

Un cibo da sempre demonizzato ed etichettato come proibito è sicuramente il cioccolato. Si porta dietro la nomea di essere un pericolo per la salute e la linea. In realtà, studi recenti hanno dimostrato che, al contrario, potrebbe essere un prezioso alleato nella battaglia per perdere i chili in eccesso.

Il segreto per consumarlo senza sensi di colpa sta nel controllo della quantità e, addirittura, dell’orario in cui viene ingerito.

Andiamo nello specifico: 100 grammi di cioccolato al latte contengono, più o meno, 31 grammi di grassi, 58,4 grammi di carboidrati, 57,5 grammi di zucchero e 542 calorie. Indubbiamente, non è poco. Nonostante ciò, se mangiamo cioccolato durante le prime ore della giornata, quindi a colazione, potremmo ridurre l’apporto calorico quotidiano fino al 16%.

Ma com’è possibile? La risposta vi lascerà sbalorditi. Il cioccolato, se consumato al mattino, favorisce la diminuzione del livello di cortisolo, ossia l’ormone dello stress. Quest’ultimo stimola anche l’appetito e può portare ad un conseguente aumento di peso. Tuttavia, il cioccolato appaga il desiderio di cibo dolce, contrasta ansia e depressione ed è particolarmente benefico per le donne in menopausa. Che dire? É davvero un alimento magico.

Sono stati i ricercatori del Brigham and Women’s Hospital di Boston a fare tale scoperta, in collaborazione con i colleghi dell’Università di Murcia, in Spagna. Per approfondimenti, lo studio ha il titolo di “Starting the Day Off with Chocolate Could Have Unexpected Benefits” (Traduzione: “Cominciare la giornata mangiando cioccolato può avere benefici inaspettati”).