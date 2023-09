Le “50 sfumature” di Aurora Ramazzotti divertono e commuovono: fan in delirio

Aurora Ramazzotti non smette mai di stupire e le sue “50 sfumature” fanno divertire e commuovere tutti i suoi fan.

Il 2023 continua a essere un anno davvero importante per la giovanissima Aurora, alle prese con la vita da neo mamma insieme al piccolo Cesare.

Per la Ramazzotti è cambiato il modo di approcciarsi ai social, mostrando attimi di vita privati ma che adesso coinvolgono anche il figlio. Insomma, un quotidiano che nel tempo è diventato una scoperta costante e un amore incredibile che l’ha travolta fin dal momento in cui ha saputo di essere in dolce attesa.

Le “50 sfumature” di Aurora Ramazzotti

La maternità ha cambiato radicalmente l’ordine delle priorità quotidiane di Aurora, un percorso andato ben oltre quanto lei potesse immaginare vissuto cuore a cuore con mamma Michelle che non l’ha mai lasciata da sola. A scendere nei dettagli è stata la stessa neo mamma che ha anche deciso di prendere una pausa da tutto, in particolar modo dal lavoro, assorbita totalmente dal piccolo Cesare che vuole seguire durante questa prima fase di crescita.

Il futuro, quindi, è un terno al lotto per Aurora che sta cercando di capire su cosa concentrare la propria attenzione e progetti lavorativi da intraprendere quando sarà il momento. Attualmente tutto ruota attorno al presente che vede al centro di tutto Cesare, affiancata come sempre dal compagno Goffredo.

Recentemente, però, Aurora Ramazzotti ha pubblicato nella sua pagina Instagram ufficiale alcuni piccoli momenti in veste di super mamma che lei stessa ha chiamato “50 sfumature“.

I video pubblicati in queste ore da Aurora Ramazzotti sono diventati virali sui social in men che non si dica, un racconto di vita da neo mamma senza filtri e che la vede impegnata a destreggiare impegni e quant’altro coinvolgendo in toto Cesare.

Filmati che ritraggono Aurora e il figlio in palestra, al ristorante, in giro per la città e alle prese con il ‘nanna time’, coperti entrambi da un lenzuolo per evitare che la luce rovini quel momento. Il tutto finisce qui dato che le immagini mostrano anche alcuni tra gli step più importanti della crescita di Cesare, come lo svezzamento reso magico da un bavaglino dove troviamo la dedica “Nonno Eros ti ama“.

Una carrellata di immagini, quindi, che mostrano davvero le tante sfumature di vita da neo mamma raccontate da Aurora Ramazzotti, facendosi portavoce di una testimonianza importante e di un amore immenso che ogni giorno travolge il cuore di tutti i genitori.