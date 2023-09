Outfit autunno, che dilemma! Per te alcune idee incredibili di stile: non patisci i primi freddi e sarai super cool

Con il cambio stagione è difficile capire come vestirsi. Oggi vi diamo qualche consiglio per farlo con stile, senza rinunciare al comfort

Siamo ormai alle porte dell’autunno ed è ora di salutare per sempre i vestiti sopra al ginocchio, le camicie leggere e i pantaloncini. Per quanto anche questa stagione di mezzo si stia rivelando piuttosto calda, è innegabile che di sera e di mattina le basse temperature si stiano già facendo sentire, mettendoci in crisi soprattutto su quali vestiti indossare.

Oggi vi diamo qualche consiglio in merito agli outfit autunnali, che non vogliono abbandonare lo stile ma non possono neanche rinunciare al tepore di cui questa stagione ha bisogno. Dimenticatevi i maglioni di lana senza alcuna forma, le giacche ormai scolorite e gli sciarponi che non vi donano: da oggi sarete davvero impeccabili!

Outfit autunnali da non perdere: i consigli di stile

Iniziamo dal blazer dress: si tratta di un abito che trae ispirazione da una giacca da uomo. Perfetto per un’occasione formale e, se abbinato a una calza coprente, ottimo anche al lavoro, è la giusta via di mezzo tra il classico talleur giacca e pantalone e il tubino poco adatto a certe situazioni. Se poi lo si porta corto e senza calze, magari abbinato a un bel tacco, è anche incredibilmente sexy: provare per credere.

Se invece amate le vostre gambe e credete che siano il punto forte del vostro fisico, non mettete via i pantaloncini! Sceglietene alcuni di un tessuto autunnale, quindi in pelle o in velluto, e indossateli con un paio di calze velate, da abbinare a uno stivaletto di cuoio o anche ai mocassini neri, tanto di moda quest’anno. Caldi e confortevoli, daranno al vostro look un tocco in più e vi faranno sentire sempre perfette.

C’è poi l’intramontabile abito a maniche lunghe, perfetto per chi ha sempre freddo e non sa mai come vestirsi, senza sembrare un abitante del Polo Nord. Perfetto sia attillato che oversize, il segreto è quello di bilanciare le braccia coperte scegliendo calze velate, che lascino intravedere le gambe. Il tocco in più? Indossatelo con un bel tacco alto, sia decolleté che stivale: in questo modo risulterà subito molto elegante e non vi farà rinunciare al comfort. Ora anche l’autunno non avrà più segreti per te: rivoluziona il tuo armadio e torna a sentirti bella!