I tuoi bimbi hanno paura dei tuoni? Niente panico: ecco come fargliela affrontare in modo sicuro(e con un bel sorriso)

È quasi sistematico: ad ogni temporale i bambini hanno paura. La paura dei tuoni è del tutto naturale, ecco come aiutarli.

C’è da dire che può essere impressionante: il vento, la pioggia, i fulmini che solcano il cielo, il tuono che rimbomba, a volte anche la grandine… Un fenomeno naturale, certo, ma terrorizzante nella sua spettacolarità! Non è sempre facile rassicurare il proprio bambino, soprattutto se la tempesta continua… Spesso vediamo i più piccoli, in questi casi, iniziare a urlare e piangere. Passiamo da un ambiente silenzioso a un rumore molto forte quando risuona il tuono. Ma il bambino non vede cosa ha causato questo trambusto, e questo può essere per lui fonte di ansia.

Inoltre, con il temporale, il cielo si oscura e fa sprofondare la stanza nell’oscurità in pieno giorno. E i fulmini possono essere impressionanti… La paura dei temporali è una delle paure che ricordiamo meglio da adulti. Molti adulti, anche se non lo ammettono, continuano a provare questa paura dei temporali. Che, ovviamente, si trasmette molto facilmente a un bambino.

Paura dei tuoni: ecco come rassicurare i propri figli

Quindi, il genitore preoccupato può benissimo dire al proprio figlio di non avere paura; ma i suoi gesti e la sua voce rischiano di tradirlo, e il bambino lo sente. In questo caso, se possibile, passate il testimone a un altro adulto per rassicurarlo. Un’altra cosa da evitare: negare l’emozione del bambino. Non dirgli: “Oh! ma non è niente, non fa paura.”

Al contrario, tenere conto e riconoscere la sua paura, è normale e assolutamente naturale di fronte ad un evento imponente come un temporale. Se il bambino reagisce, corre dai genitori e piange, questo è un buon segno perché sta esternando qualcosa che lo ha spaventato. Se tuo figlio ha paura della tempesta, prendilo tra le tue braccia e rassicuralo con il tuo sguardo amorevole e le tue parole gentili.

A seconda dell’età del bambino, potrete dargli spiegazioni più o meno complesse sul temporale: in tutti i casi, anche a un neonato, spiegate che si tratta di un fenomeno naturale, sul quale non abbiamo alcun controllo. È il temporale che fa luce e rumore, succede ed è normale. Ciò aiuterà a calmare la sua paura.

Chiedi a tuo figlio di esprimere ciò che lo preoccupa di più: il rumore del tuono, del fulmine, della pioggia battente? Dategli risposte semplici e chiare: un temporale è un fenomeno meteorologico durante il quale si verificano scariche elettriche all’interno di grandi nubi chiamate cumulonembi. Questa elettricità è attratta dal suolo e vi si dirige, il che spiega i fulmini.

Dì anche a tuo figlio che puoi sapere quanto è lontano il temporale: conti il ​​numero di secondi che passano tra un fulmine e un tuono. Questo creerà un diversivo! Una spiegazione scientifica è sempre rassicurante, perché razionalizza l’evento e permette di appropriarsene. Ci sono molti libri sui temporali, adatti a tutte le età. Puoi anche prevedere se è prevista una tempesta nei prossimi giorni!