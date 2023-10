Ringiovanisci il viso in una sola mossa: questi tagli di capelli ti ridanno indietro 10 anni

Ringiovanire in un solo colpo è il sogno di tante donne. Ecco come un bel taglio di capelli può aiutarle.

Ormai è arrivato l’autunno e mentre si va verso una stagione più fredda può venire voglia di cambiare pettinatura. E allora perché non cercare qualcosa che ringiovanisca un po’? Ecco quali sono i tagli di capelli consigliati.

A volte le donne sono alla ricerca di uno strumento per togliere qualche anno alla loro carta di identità. Si può cercare di attuarlo svecchiando il proprio armadio, adottando quindi un nuovo look o magari facendo qualche sobrio trattamento.

In circolazione ci sono per esempio tanti consigli su creme anti età o ginnastica facciale. Uno dei trucchi più usati però è quello di sfoggiare un nuovo taglio di capelli che faccia restare tutti a bocca aperta. Ma quali sono quelli più indicati per una simile missione? Ecco alcuni provvidenziali suggerimenti da mettere subito in pratica.

Taglio di capelli: ecco l’ideale per tornare indietro nel tempo

In questo periodo le foglie cominciano ad ingiallire sugli alberi e si dice addio agli abiti leggeri per iniziare a coprirsi di più.

In un momento di ripartenza le donne a volte hanno bisogno di una carica in più. Ma come togliere 10 anni al proprio aspetto? Un’idea potrebbe essere quella di provare un taglio corto più sbarazzino. Il boyish, per esempio, fornisce un aspetto un po’ androgino. Facile da gestire e veloce da asciugare è l’ideale per un aspetto fresco e leggero.

Si può decidere poi per la variante con la riga di lato. Occorrerà porre alcune lunghezze sul davanti e dopo aver fatto la riga laterale mettere i capelli sul lato opposto. Un altro modo per dimostrare qualche anno in meno è quello di ricorrere a un bel bob. Un esempio è quello con la riga di lato con una leggera scalatura sulle punte.

Un altro taglio di moda è il box bob. Ottimo, in particolare, se si hanno i capelli fini. Si tratta di un caschetto che arriva alla nuca o al mento. Ultimamente lo si usa con uno styling mosso, ma va bene anche liscio. Infine non bisogna dimenticare il pixie cut, anche detto taglio da folletto, una variante del bob cut. I capelli sono corti sulla nuca e nelle zone laterali della testa. Si possono usare le scalature per donare volume e movimento. Pronte ad entrare nella macchina del tempo?