Sabrina Ferilli incanta a Tu si que vales, l’abito indossato (stupendo) costa un bel po’: la cifra

Tu si que vales è tornato in onda con grandi novità e Sabrina Ferilli che ruba subito la scena, il suo abito incantevole è davvero un sogno.

Il talent show sta già animando le pagine di cronaca rosa e l’ultimo appuntamento è stato un grande successo su tutta la linea, così come dimostrato anche dall’affetto del pubblico.

Una delle protagoniste della scena è stata Luciana Littizzetto che, dopo l’addio alla Rai, adesso sostituisce Teo Mammucari nello show di casa Mediaset. Allo stesso modo, anche Sabrina Ferilli è stata accolta con immensa gioia dai fan ricoprendo nuovamente il ruolo di giudice popolare.

Un trio di donne incredibili domina la scena a Tu si que vales, dato che Maria De Filippi è stata in grado di riunire davanti le telecamere due delle sue più grandi amiche, nonché due professioniste amatissime dagli italiani.

Sabrina Ferilli incantevole a Tu si que vales

La nuova stagione di Tu si que vales comincia con grande clamore per Sabrina Ferilli, soprattutto dopo il confronto avuto con la concorrente Elisabetta durante la sua prova. Un momento ad altissima tensione che per la donna si è concluso con una sconfitta, oltre che con un diverbio con l’attrice romana dalla quale non si è sentita capita.

Nonostante questo fraintendimento, la Ferilli ha ricoperto come sempre in modo eccellente il ruolo di giudice animando la puntata insieme ai suoi compagni di avventura. La star della tv, inoltre, ha conquistato la scena con il suo look assolutamente perfetto che le ha permesso di essere annoverata ancora una volta come icona di eleganza indiscussa. La conferma di quanto detto, non a caso, arriva dalle tante richieste fatte sull’abito indossato dalla Ferilli, realizzato da una famosissima casa di moda italiana che nel tempo è diventata il simbolo del made in Italy nel mondo.

L’abito indossato da Sabrina Ferilli già super ricercato

Sabrina Ferilli per la prima puntata di Tu si que vales ha indossato un abito nero, lungo fin sopra il ginocchio. Un vestito dritto caratterizzato da un ampio scollo quadrato che ha fatto da cornice al volto dell’attrice, la quale per l’occasione ha lasciato sciolti i capelli.

L’abito in questione, poi, è caratterizzato da una cintura slim che segna i fianchi evidenziando la seducente eleganza che da sempre rende Sabrina Ferilli stupenda e unica.

Un balck dress che ha riscosso subito un grandissimo successo tra i fan del programma e della stessa attrice, realizzato dalla casa di moda Versace e dal costo di circa 1890,00 euro.