Vite al limite, Janine è la soddisfazione più grande di Nowzaradan: dimagrimento impressionante

Vite al limite, il dottor Nowzaradan orgoglioso della sua paziente. Ecco com’è cambiata e che cosa fa attualmente.

I telespettatori di Vite al limite sanno quanto sia importante avere una volontà ferrea prima di intraprendere il percorso di dimagrimento nel programma. Non è semplice decidere di perdere peso, soprattutto se lo scotto da pagare è l’avere una fame assurda, avere mille tentazioni e momenti in cui si vorrebbe solo mangiare tutto ciò che si ha vicino.

È una dura verità, che va considerata, ma assieme a tutto questo, bisogna pensare al fatto che scendendo di peso si sarà più in salute. Molti pazienti del programma, che pesano tra i 200 e i 300 kg, e talvolta anche 400, hanno grosse difficoltà a livello di movimento. Spesso devono rinunciare al loro lavoro, stanno male anche fisicamente, devono essere assistiti 24 ore su 24.

Si tratta di situazioni molto serie che non consentono a queste persone di vivere una vita piena, come invece sarebbe giusto vivessero. Ci sono pazienti che non riescono, per vari motivi, a proseguire nel percorso, e pazienti come Janine, che hanno reso fiero il dottor Nowzaradan. Ecco come sta oggi Janine e com’è stata la sua esperienza in Vite al limite.

Janine, trasformata totalmente, rende orgoglioso il dottor Now

Janine Mueller pesava 300 kg quando ha cominciato il percorso nella clinica di Houston, e aveva 53 anni. La sua era una situazione veramente molto seria, ma questo non l’ha fermata dal perseguire il suo obiettivo. Da subito ha seguito tutti i consigli del dottor Nowzaradan e ha perso 50 kg.

Purtroppo non era sufficiente per essere operata dal medico iraniano, ma questo non l’ha minimamente scalfita, anzi. Si è trasferita in Texas per seguire meglio la dieta del dottore, ed è riuscita a dimagrire in un modo impressionante.

Oggi è irriconoscibile. Dopo l’intervento, ottenuto dopo tanti sacrifici, Janine ha proseguito con una sana alimentazione e la sua vita ha subìto una incredibile svolta. Ha perso tantissimi chili, e sui social, soprattutto Facebook, si mostra con degli scatti che permettono di constatare la sua trasformazione pazzesca.

Janine non riusciva neanche a compiere le azioni più comuni senza dover essere assistita e oggi ha ripreso a vivere a pieno. Dopo l’esperienza nel programma, Janine ha dimostrato, soprattutto a se stessa, che quando si vuole raggiungere uno scopo e fa sul serio, non c’è niente in grado di bloccarla, e tutto va nel migliore dei modi.