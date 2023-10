Non fidarti di questi segni zodiacali: sono i meno onesti di tutti

Non dire ciò che realmente pensano fa parte della loro personalità: sono i segni zodiacali meno onesti di tutti, tu sei fra questi?

Dire la verità non è da tutti, specie se nella propria indole vi è invece la tendenza a mentire. Non sempre chi abbiamo di fronte si mostra realmente per come è, non sempre ci rivela ciò che pensa o magari siamo proprio noi per primi a mentire al prossimo.

Mentire potrebbe essere una caratteristica insita nella nostra personalità a seconda del nostro segno zodiacale. Ebbene, se il segno dell’Ariete si riconosce come il segno zodiacale più sincero dello zodiaco, quale invece si può annoverare come il segno zodiacale più disonesto? Ebbene, ne abbiamo trovati non uno ma 3: ecco di chi stiamo parlando!

“Le bugie hanno le gambe corte”: non per questi segni zodiacali, sono quelli meno onesti di tutti!

Uno dei valori, anzi delle virtù che meglio si possono riconoscere in una persona sono di sicuro l’umiltà, e in particolare la sua sincerità. Ahimè, questa in alcuni è pregiudicata dalla tendenza insita nella propria indole. Specie in quella del bugiardo cronico. Per alcuni mentire è una vera e propria dote.

C’è chi riesce a viaggiare così tanto con l’immaginazione da costruire una bugia grande quanto una casa, e poi c’è chi per non far trasparire cosa pensa copre il proprio volto con un velo di ipocrisia. Ebbene, in questo caso stiamo parlando in particolare dei segni zodiacali con una spiccata tendenza a mentire: sono quelli più disonesti!

Bilancia : la verità per un nato sotto il segno della Bilancia sta sempre nel mezzo. Non sempre la Bilancia ama dire ciò che pensa, soprattutto se questo dovesse significare mettere a rischio i propri rapporti e mandare al collasso le sue relazioni. Per questo motivo, tende a fare spesso ‘buon viso a cattivo gioco’. Sebbene sia conscia che l’onestà sia l’arma migliore per mostrare sé stessi, questo segno non sa usarla al meglio.

: la verità per un nato sotto il segno della Bilancia sta sempre nel mezzo. Non sempre la Bilancia ama dire ciò che pensa, soprattutto se questo dovesse significare mettere a rischio i propri rapporti e mandare al collasso le sue relazioni. Per questo motivo, tende a fare spesso ‘buon viso a cattivo gioco’. Sebbene sia conscia che l’onestà sia l’arma migliore per mostrare sé stessi, questo segno non sa usarla al meglio. Sagittario : più che veri e propri bugiardi, si può dire che i nati sotto il segno del Sagittario siano dei veri e propri manipolatori disonesti. Tendono di fatti a manipolare la realtà, i discorsi e le persone per vedere volgere l’epilogo della storia a proprio favore. Questo ahimè, non fa di loro il segno più onesto dello zodiaco.

: più che veri e propri bugiardi, si può dire che i nati sotto il segno del Sagittario siano dei veri e propri manipolatori disonesti. Tendono di fatti a manipolare la realtà, i discorsi e le persone per vedere volgere l’epilogo della storia a proprio favore. Questo ahimè, non fa di loro il segno più onesto dello zodiaco. Scorpione: questo segno tende un po’ a vivere nell’ombra. Non ama far trasparire tutto di sé stesso e per questo in talune situazioni tende a cambiare e distorcere un po’ la storia per mascherare la sua vera personalità.

Ci teniamo ad ogni modo a precisare che l’intento di questi articoli non è quello di puntare il dito contro qualcuno in quanto, essendo quello dell’astrologia un mondo che non trova applicazione scientifica, questo non ha una validità oggettiva vera e propria tale da asserire che quello che si dice in merito ai segni zodiacali sia del tutto confermato.