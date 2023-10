Curcuma, non solo in cucina: come utilizzarla per una skincare economica e super salutare

La curcuma ha veramente tantissime proprietà benefiche non solo per la salute ma anche per la nostra bellezza.

Tutti ormai conosciamo le proprietà benefiche della curcuma. Quello che non tutti sanno è che questa meravigliosa spezia indiana può essere utilizzata non solo in cucina. Vediamo insieme tutti gli utilizzi della curcuma.

Già nel IV secolo in India si parlava delle proprietà salutari della curcuma. Questa spezia, con il tempo, ha preso piede anche in Italia dove viene usata in cucina sotto forma di polvere per insaporire e dare colore alle pietanze. La curcuma può essere utilizzata per dare un tocco aromatico e pungente a zuppe, vellutate di verdura, spezzatini a base di carne o legumi.

Non solo: può essere aggiunta anche a frullati e centrifugati per avere una sferzata di energia in più. Infine molti la usano mescolata al latte e al miele per fare il golden milk, bevanda ampiamente utilizzata nella tradizione ayurvedica. Ma la curcuma può essere utilizzata anche fuori dalla cucina.

Ecco tutti gli usi della curcuma

La curcuma è una spezia di colore giallo oro che arriva dall’India. Negli ultimi anni viene utilizzata molto anche in Italia. Vediamo tutti i mille impieghi di questa spezia anche al di fuori dell’ambito culinario.

La curcuma ha rinomate proprietà antinfiammatorie ed è ritenuta utile anche nella prevenzione dell’insorgenza dei tumori. Per questo molti medici consigliano di utilizzarla ogni giorno. Ma questa spezia ha proprietà benefiche anche per la bellezza della nostra pelle. In India, infatti, c’è un’antica usanza: il giorno delle nozze il viso, le mani e i piedi degli sposi vengono cosparsi con una miscela di curcuma, latte di cocco e acqua di rose.

Questa spezia contiene moltissima vitamina C, il più potente antiossidante naturale che contrasta l’azione corrosiva dei radicali liberi. Ma non solo: la curcuma è ricchissima anche di vitamina B6 e zinco, elementi fondamentali per la bellezza della pelle. Inoltre è stato dimostrato che la curcuma ha il potere di inibire la formazione di melanina e, quindi, previene la formazione delle macchie scure. Infine la curcuma ha straordinariamente proprietà sbiancanti tanto sulla pelle quanto sui denti.

Come utilizzarla? Potete sicuramente assumere degli integratori che contengono curcumina da abbinare ad una maschera a base di curcuma, miele e latte di cocco: mescolate un cucchiaino di ciascuno dei tre ingredienti e applicate questa maschera sul viso e lasciatela in posa 15 minuti. Fatela almeno una volta alla settimana e la vostra pelle sarà molto più morbida elastica. Inoltre per un effetto veramente incredibile e super luminoso, mischiate una puntina di curcuma alla vostra crema idratante quotidiana. La curcuma stimola la produzione di collagene ed elastina e, giorno dopo giorno, la vostra pelle sarà visibilmente più assodata e rimpolpata.