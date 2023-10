Ho il ciclo posso tagliarmi i capelli? E fare la tinta? Ecco tutte le conseguenze (e verità)

In che modo il ciclo mestruale influisce sui tuoi capelli? Esistono molti punti di vista su ciò che una donna può e non può fare durante il ciclo mestruale.

Prima dell’ovulazione, i tuoi capelli sono al meglio, lucenti e pieni di volume. Ciò è dovuto all’ormone estrogeno. Tuttavia, durante il ciclo mestruale, livelli più bassi dello stesso ormone e del progesterone faranno crescere i capelli o addirittura ti faranno notare una maggiore perdita di capelli.

Che dire dei miti sulla relazione tra i tuoi capelli e il ciclo mestruale? Alcune di queste opinioni sono obsolete o false, altre sono certamente vere. Continua a leggere per scoprire cosa è buono e cosa no….

Ciclo mestruale e capelli: cosa puoi o non puoi fare

Non puoi tingerti i capelli se hai il ciclo? Questa è probabilmente una delle domande più frequenti quando si parla di capelli e ciclo mestruale. Quindi non giriamo intorno al cespuglio e ti rispondiamo in modo netto: gli ormoni non hanno alcuna influenza sui capelli dunque non c’è motivo per cui non dovresti fare una tinta quando hai il ciclo.

Fa male ai capelli lavarli durante il ciclo? Anche questo non è vero. Forse ti è stato detto che non puoi lavarti i capelli quando hai il ciclo perché possono danneggiarsi. Tuttavia, questo non ha nulla a che fare con il ciclo mestruale. È bene lavare i capelli con acqua non troppo calda, poiché si seccano.

A proposito, questo non vale solo quando hai il ciclo, ma è qualcosa da considerare quotidianamente. La permanente potrebbe fallire se la fai mentre hai il ciclo? Anche questa è una leggenda metropolitana, non c’è un trattamento estetico ai capelli sconsigliato solo perché si ha il ciclo.

L’unica possibile correlazione tra ciclo mestruale e capelli può riguardare una maggiore facilità alla formazione di sebo cutaneo e dunque a capelli nel complesso più sporchi del normale. Sebbene questo si possa verificare, non ci prove concrete che dimostrino una diretta correlazione tra le due cose.

In merito alla tenuta dei capelli e ai trattamenti che possono essere fatti quando si ha il ciclo mestruale ci sono molti falsi miti. È bene conoscerli tutti prima di metterli in pratica inutilmente.