I tuoi figli saranno ricchi nel tempo grazie a questi libretti postali per minori che i furbi hanno già sottoscritto

I Libretti postali consentiranno di accumulare denaro nel tempo e di fare regalo gradito ai propri figli. Scopriamo i vantaggi.

Pensare al futuro economico dei figli già da oggi, più che una scelta si sta rivelando una necessità. Le famiglie italiane stanno scoprendo cosa significa non avere dei risparmi su cui contare. L’inflazione ha fatto diminuire il potere d’acquisto e l’aumento del costo della vita sta richiedendo spese ingenti che con uno stipendio si faticano a coprire.

Una situazione di emergenza come questa può capitare in qualsiasi momento. Come costruire solide fondamenta ai propri figli fin da subito in modo tale che quando saranno più grandi non si ritrovino con nulla in mano? Poste Italiane propone varie soluzioni. Ci sono i Buoni Fruttiferi che a fronte di un investimento iniziale permettono anche di raddoppiare la cifra nel tempo (con il Buono per minori). E poi ci sono i Libretti Postali, un regalo perfetto per la nascita di un figlio o il suo battesimo.

Quali sono i vantaggi dei Libretti Postali dedicati ai minori

Genitori, nonni, zii, chiunque può decidere di aprire un Libretto Postale intestandolo a minori. Poste Italiane propone soluzione specifiche per chi vuole investire sul futuro dei bambini con minimi rischi. Basterà recarsi presso un Ufficio Postale con documento di identità e codice fiscale proprio e del minore.

La scelta ad oggi è tra tre Libretti. Il primo è Io Cresco, dedicato ai bimbi tra zero e dodici anni. Versamenti e prelievi sono consentiti al genitore e al tutore in modo tale che i risparmi crescano con il minore in attesa che possa gestirli in autonomia.

Il secondo Libretto è Io conosco, dedicato ai ragazzi da 12 a 14 anni. Si possono versare e prelevare fino a 30 euro al giorno e 250 euro al mese. Inoltre i genitori possono richiedere la Carta IO intestandola al minore. Infine, per i ragazzi tra 14 e 18 anni c’è Io capisco. Versamenti e prelievi possono avere un importo fino a 50 euro al giorno e 500 euro al mese. Si può richiedere la Carta IO per abituare i ragazzi alla gestione autonoma del denaro.

Gli interessi maturano dal giorno del primo versamento fino al giorno del compimento dei 18 anni dell’intestatario con capitalizzazione annua al 31 dicembre. Si applica la ritenuta del 26% sugli interessi e l’imposta di bollo si paga solo se la somma depositata è più di 5 mila euro.

Tra i vantaggi dell’apertura del Libretto la possibilità di vincere un soggiorno di due notti a Gardaland Resort. Si tratta di un’iniziativa attiva fino al 31 ottobre 2023 dedicata a chi apre un Libretto Postale.