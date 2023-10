Tutti usano la friggitrice ad aria, ma in molti commettono gli stessi errori: così rischi di rovinare tutto

Anche tu in casa hai la comodissima friggitrice ad aria? Leggi con attenzione perché tutti commettiamo questi errori!

Da quando questo elettrodomestico è entrato nelle nostre case ci ha letteralmente cambiato la vita. Si perché possiamo cucinare tutto quello che amiamo senza olio. Tutto viene più salutare anche se non perde la sua croccantezza. Ottima quindi anche se siamo a dieta.

Purtroppo però molto spesso commettiamo degli errori, anche ingenuamente. Ecco quindi che veniamo in vostro soccorso per scoprire come ci dobbiamo comportare quando dobbiamo pulire la nostra friggitrice ma non solamente.

Friggitrice ad aria: fai attenzione a questi dettagli

Sappiamo molto bene che la nostra friggitrice ad aria ci permette di friggere quello che mettiamo al suo interno ma grazie solamente all’aria che circola in modo velocissimo nel cestello. Abbiamo quindi un risultato simile alla frittura ma che non ci fa assolutamente male.

Ma in che modo possiamo utilizzarla al meglio? Oggi vi daremo alcuni consigli davvero molto utili da tenere a mente. Come prima cosa iniziamo dicendo che la friggitrice ad aria non si preriscalda. È molto simile ad un forno ma in questo caso può rendere il nostro cibo meno croccante e dovremmo dover cuocere gli alimenti per più tempo con il risultato che risulti più secco.

È importantissimo poi non cuocere troppe cose insieme. Il cestello non deve essere troppo pieno. Questo è un errore che facciamo in tantissimi, confessiamolo! Potremmo far bloccare il movimento dell’aria calda provocando una cottura molto lenta e non uniforme.

Terzo consiglio. Teniamo sempre la nostra friggitrice un po’ rialzata dal piano. Il motivo? Si scalda molto ed in questo modo potremmo evitare danni sul nostro appoggio. Alcune friggitrici, poi, hanno anche dei piedini. Utilizziamoli. Possiamo anche pulire meglio ed evitare che la polvere si accumuli, come il calore, sotto di lei.

Siamo giunti al penultimo consiglio, evitiamo di far accumulare sporco e grasso. È vero che dobbiamo utilizzare poco olio ma il grasso si accumula ugualmente. Con il calore, poi potrebbe anche bruciarsi e rendere la pulizia molto difficoltosa. Ecco perché viene consigliato di pulirla per bene dopo ogni lavaggio.

Ultimo consiglio, ma non meno utile! Usiamo solamente la quantità di olio che serve. Non serve né metterne di più né di meno di quello indicato perché nel primo caso sarà troppo grasso mentre nel secondo esageratamente croccante. Quindi atteniamoci alla dose consigliata.

Adesso, con tutti questi consigli puoi usare senza problemi la tua friggitrice ad aria. Confessiamolo, spesso senza di lei non avresti portato nulla a tavola, vero?