Detergenti e cosmetici, aumenta la lista dei prodotti ritirati: i marchi coinvolti sono diversi

I consumatori italiani devono stare attenti. É stato predisposto il ritiro dal commercio di una lunga lista di prodotti detergenti e cosmetici. Il motivo è la presenza di un agente cancerogeno. Scopriamo di cosa si tratta.

Il Ministero della Salute è a lavoro nel portare avanti rigidi controlli sui prodotti, alimentari e non, che vengono messi in commercio sugli scaffali dei negozi e supermercati dislocati sul territorio nazionale italiano.

Recentemente, merce che rientra nel settore della persona è stata sottoposta a sequestro a causa della presenza di un composto chimico aromatico. La Commissione Europea ne ha vietato l’utilizzo a partire dal marzo 2022. Di quale sostanza si tratta? Perché è dannosa? Quali sono i prodotti interessati a tale stop delle vendite? Scopriamolo per non incorrere in problemi di salute.

Ritiro dal commercio di alcuni detergenti e cosmetici: la motivazione dietro lo stop alle vendite

La sostanza chimica che ha comportato il richiamo dal commercio è il Lilial. In etichetta lo troviamo abbreviato con la seguente sigla: BMHCA. La dicitura scientifica è Buthylfenil Methylpropional; serve per conferire ai detergenti e prodotti cosmetici in generale un aroma piacevole, ossia un caratteristico profumo di fiori.

Il Lilial è illegale nell’Unione Europea dallo scorso anno, insieme allo zinco piritione, un agente antimicotico e antibatterico. A quanto pare, ulteriori verifiche hanno evidenziato che il Lilial può comportare rischi al danni al sistema riproduttivo e al feto nelle donne incinte. Inoltre, provocherebbe anche sensibilizzazione cutanea.

É stata giudicata una sostanza potenzialmente cancerogena, mutagene o tossica. Le autorità italiane nella figura della Guardia di Finanza, sono già intervenute nelle scorse settimane con il sequestro di migliaia di articoli. Shampoo, deodoranti, saponi e altri svariati cosmetici sono stati ritirati dal commercio. Al momento è stata aggiornata la lista dei prodotti a rischio.

La lista dei prodotti ritirati è la seguente.

Diadora energy fragrance, doccia gel

Breeze neutro – Invisible Dry, deodorante

Tesensy 17K RED, profumo

Omia laboratories Bagno seta erboristico, olio da bagno

Adidas Team Force, Beauty set

Sergio Soldano Proibito for Lady, Eau de toilette

Roberto Capucci Blu, set dopobarba e deodorante

Creation lamis Fatal Snake magical, profumo

Setablu Double sensation deodorante spray

Setablu Cool man deodorante spray

Tesori d’Oriente Peonia & Narciso deodorante

Intesa Sex Unisex docciaschiuma.

A questi si aggiungono anche:

Borotalco Active Roll-on deodorant

Dove original crema idratante

Intesa Balsamo sensitive Aftershave

Nivea tonico addolcente Tonico pelli secche e sensibili

Palmolive aroma sensations shower gel

Neutromed Power Rivitalizzante Doccia Shampoo Corpo e Capelli

Neutromed Miele Elixir – Profumo di Gardenia Bianca shower foam

Only olio non olio modellante Hair styling oil

Prep Crema Mani Ripatrice Hand cream

Lycia depilazione Crema dolce rasatura

Neutromed Cream & Oil shower foam

La notte dell’uomo Eau de toilette

Nivea rassodante Latte idratante

Nivea Creme care Salviettine struccanti viso

Nidra Bagno latte delicato (lotti coinvolti B03ED130431 e B03ED210631)

Malizia Bon Bons Eau de toilette

Clinians Hydra Plus tonico rinfrescante

Palmolive naturals – oliva & latte Doccia crema

Perlier Body honey miel talco

Consigliamo di leggere bene l’INCI (elenco degli ingredienti) delle confezioni acquistate.