Non sono lettere come le altre: scegline una e scopri la tua vera identità

Il test della personalità di oggi svelerà diversi aspetti del carattere che potrebbero rivelarsi delle sorprese. Curiosi di saperne di più?

Siete sicuri di conoscere realmente voi stessi? Se avete voglia di mettervi alla prova dovete provare il test che vi proponiamo oggi.

Avere voglia di conoscere meglio sé stessi è desiderio comune. Siamo talmente concentrati su come mostrarci al mondo che spesso tendiamo a snaturare noi stessi e a non dare ascolto alle nostre esigenze. Preferiamo indossare maschere e i motivi sono più che comprensibili. Pensate se ogni qualvolta dovessimo sentirci irrequieti o di cattivo umore rispondessimo sgarbatamente a chi ci sta intorno. Sarebbe la fine della vita sociale o di un rapporto di lavoro.

Dobbiamo controllarci, questa è la verità. Ma per poter gestire adeguatamente i comportamenti è bene che ognuno conosca i propri pregi e i propri difetti. Si potranno così smussare alcuni lati ed esaltarne altri per riuscire a trovare l’equilibrio necessario per vivere serenamente. Se non siete certi di conoscere a fondo la vostra personalità vi proponiamo un gioco che vi potrà fornire diversi spunti di ragionamento.

Il test delle lettere rivelerà lati della vostra personalità

Giocare al test della personalità è molto semplice. Osservate per pochi istanti le lettere nell’immagine e rispondete ad una domanda “Quale ha attirato maggiormente la vostra attenzione?“. Nessuna risposta è giusta o sbagliata ma frutto di un’istinto di cui non si ha coscienza ma che potrebbe rivelare una verità nascosta.

Se avete scelto la lettera A siete persone pragmatiche, che amano agire velocemente prendendo la decisione più giusta. Si tratta della prima lettera dell’alfabeto, infatti, quella che dà il via, che fa partire l’azione.

La lettera I indica, invece, l’istintività. Se l’avete scelta siete persone che non amano stare troppo a pensare. Prendete le vostre decisioni d’impulso e la razionalità non sapete proprio cosa sia.

Chi ha scelto la R è resiliente. Niente vi fa paura, le cadute non vi spaventano perché sapete di avere la forza per rialzarvi. Le esperienze negative insegnano e voi siete capaci di imparare dagli errori. Affrontare a testa alta le avversità e non desistete dai vostri intenti.

La lettera F è quella della fantasia. Siete persone creative, che amano viaggiare con la mente e utilizzate il talento per presentarvi al mondo. Gli altri ammirano questa vostra prerogativa e sono pronti a vedervi crescere.

Infine la lettera M, simbolo della metamorfosi. Se l’avete scelta siete persone che amano i cambiamenti, provare nuove esperienze e non fossilizzarsi sulle cose. Siete in grado di adattarvi ad ogni contesto e nessuna situazione vi spaventa.