Occhi incappucciati, 5 mosse per valorizzarli con il make up

I tuoi occhi incappucciati tendono a invecchiare e vuoi assolutamente controllare questo fenomeno con il trucco? Scopri le soluzioni esistenti e le tecniche di trucco da adottare.

Come fai a sapere se hai l’occhio incappucciato? Quando l’intera palpebra è coperta dalla porzione di pelle sopra di essa, appena sotto il sopracciglio si parla di occhio incappucciato. Non ti consigliamo di rimediare a questo problema con la chirurgia estetica, perché puoi migliorare completamente il tuo aspetto con il trucco.

Per farlo occorre ricreare la piega della palpebra. Usa un ombretto opaco per creare un’ombra ad arco sulla palpebra più alta della piega naturale. Sfuma bene l’ombra, per ingrandire gli occhi è necessario allungarli utilizzando un mascara allungante. Enfatizza l’angolo esterno degli occhi applicando più materiale.

Occhi incappucciati: come truccarsi

Una tecnica da conoscere per gli occhi incappucciati consiste nell’applicare l’illuminante nell’angolo interno dell’occhio e sotto il sopracciglio. Questo farà sembrare i tuoi occhi più grandi. Puoi anche usare un ombretto chiaro iridescente in una palette di ombretti se non hai un illuminante. L’aspetto delle palpebre cadenti ti fa sembrare che tu abbia gli occhi piccoli. Per contrastare questa impressione, usa una matita bianca e traccia una linea nella mucosa inferiore e nell’angolo interno dell’occhio.

È importante lavorare sulle sopracciglia. Uno dei migliori consigli naturali per ridare vita ai tuoi occhi è avere sopracciglia strutturate. Puoi lavorarci riempiendo eventuali buchi o spazi vuoti utilizzando un ombretto opaco dello stesso colore delle sopracciglia. Sono tante le azioni da evitare per non appesantire il contorno occhi e l’effetto palpebre cadenti:

Mascara sulle ciglia inferiori

Ombretto scuro o matita sotto gli occhi.

Lo smoky eye non è un trucco consigliato per la forma dei tuoi occhi. Disegna sottili linee di eyeliner o matita sulla parte superiore della palpebra, all’altezza delle ciglia. Se hai la pelle intorno agli occhi che tende a cadere, niente panico, esistono delle tecniche di trucco occhi per rimediare alla situazione: inizia applicando un primer per il trucco sulle palpebre.

La nostra base fissante sarà perfetta per intensificare i pigmenti dell’ombretto, ma anche per il suo lato levigante. In questo modo le pieghe formate dalle palpebre cadenti verranno sfumate. Applicare un ombretto chiaro su tutta la palpebra (ad eccezione della pelle matura) e lungo la linea delle ciglia inferiori.

Aggiungi una tonalità più scura per scolpire lo sguardo alzando il colore al livello della palpebra cadente e spostandolo verso il basso. Lavorare con la sfumatura per non appesantire gli occhi. Aggiungere un colore più scuro all’angolo esterno dell’occhio, formando una V sdraiata che punta verso l’alto, senza andare oltre la punta delle sopracciglia. Disegna una linea di eyeliner sulla metà esterna della palpebra. La punta della riga allungata verso l’alto ingrandirà lo sguardo.