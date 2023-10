Mamme principianti? Ecco come fare ad organizzare il fasciatoio al meglio

Il fasciatoio è l’attrezzatura per l’infanzia che utilizzi di più quando arriva il tuo bambino. Ecco come organizzarlo al meglio.

All’incirca ci vogliono quasi 7 cambi di pannolino al giorno durante i primi mesi di vita, senza contare i tempi per il lavaggio e la cura, tu e il tuo bambino condividerete molti momenti attorno al fasciatoio. Per mantenere per te tutti questi momenti piacevoli e, soprattutto, privi di stress, è fondamentale organizzare bene i tuoi mobili.

Ecco alcuni suggerimenti e trucchi che ti aiuteranno a scegliere il tuo fasciatoio ideale e a dotarlo di contenitori che ti semplificheranno la vita.

Come organizzare il fasciatoio al meglio: tutti i consigli utili che servono alle mamme principianti

Il fasciatoio è un mobile, dotato o meno di cassetti, sul quale si installa un materassino che accoglie il bambino quando lo vestiamo, gli cambiamo il pannolino o gli forniamo qualche cura o toilette. Prima di determinare quale stile di fasciatoio desideri, è essenziale determinare dove lo installerai.

Che sia nella cameretta del bebè, nella vostra o in bagno, lo spazio a disposizione sarà determinante nella scelta del fasciatoio. I piccoli spazi non potranno ospitare un grande mobile in stile cassettiera con cassetti o nicchie. Sarà preferibile optare per un fasciatoio salvaspazio, o anche a parete, in modo da liberare spazio quando non lo si utilizza.

Pensa anche alla direzione in cui lo posizionerai, se preferisci avere il bambino rivolto verso di te o di lato. Prendi in considerazione l’altezza, è essenziale che tu ti senta a tuo agio nel prenderti cura del bambino e non farti male alla schiena.

Tieni inoltre presente che alcuni modelli sono scalabili e possono quindi essere utilizzati nel tempo man mano che il tuo bambino cresce. Poter riutilizzare un mobile cambiandone la funzione è una buona soluzione per i piccoli spazi.

Cosa mettere sul fasciatoio? La parola chiave quando si parla di fasciatoio è organizzazione. Già per il lato pratico, è più comodo avere tutto a portata di mano e non dover andare a prendere il body in un posto, il pannolino altrove, ecc.

E anche per la sicurezza del tuo bambino: anche se il fasciatoio è appositamente studiato con i bordi più alti per tenere il bambino al centro, sappiamo che non bisogna mai allontanarsi dal bambino. Fin da piccolo si agita e potrebbe cadere.

Per organizzare correttamente la tua zona fasciatoio, inizia col fare un elenco dettagliato di tutto ciò che ti serve per cambiare il pannolino, pulire il tuo bambino o vestirlo. Tra gli indispensabili possiamo quindi citare pannolini, dischetti di cotone, lozioni e creme, sieri fisiologici ed eventuali farmaci. È importante avere a portata di mano anche body, calzini, pigiami e abiti attuali.