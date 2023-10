Massaggiatori contro la cellulite: quali sono e come scegliere quello giusto

Hai mai provato i massaggiatori per la cellulite? Ecco le tipologie in commercio e come fare per scegliere quello giusto per noi.

La cellulite è un inestetismo del corpo che affligge moltissime donne, è difficile accettarla; anche se sappiamo tutti che il nostro benessere emotivo deriva anche dall’accettazione del corpo così com’è, facciamo molta fatica a pensare che la pelle a buccia d’arancia faccia parte di noi! Rispetto a molti anni fa abbiamo conoscenze più adeguate sul problema e sappiamo per esempio che quest’inestetismo colpisce le donne trasversalmente: in carne o magre, giovanissime o adulte, sportive e non. Ma questo ci consola relativamente!

Sicuramente gli aiuti per curarla oggi sono molti: c’è un approccio medico che può in parte risolvere, sappiamo che le cause sono multiple e non è facile eliminarle tutte ma abbiamo a disposizione anche ausili cosmetici e tecnologici per eliminare l’effetto buccia d’arancia sulla pelle. Diciamo che la medicina ci aiuta a capirne le cause e a cercare di eliminarle e la cosmetica e l’hi-tech ci permettono di vivere il problema senza drammi.

I massaggiatori contro la cellulite sono utilissimi: vediamo le varie tipologie.

Tra le varie tipologie di prodotti e rimedi hi-tech che ci aiutano a ridurre gli inestetismi della cellulite, hanno un posto di rilievo i massaggiatori. Sappiamo infatti che il massaggio è una di quelle pratiche che migliora moltissimo la buccia d’arancia, richiede però costanza e molti soldi , un massaggio manuale fatto da un professionista non costa meno di 40 euro; si capisce facilmente che non tutti possono permetterselo! Gli attrezzi che massaggiano sono più abbordabili come costi e funzionamento. Vediamo i vari tipi in commercio: