Freddo in arrivo, come proteggere le labbra ed evitare che si screpolino

L’inverno è il nemico numero uno per le labbra, che rischiano di screpolarsi e risultare eccessivamente secche, ecco come evitare che questo accada.

Ciò che succede alle nostre labbra in inverno è di sicuro una situazione comune. Le labbra sono ricche di piccoli vasi sanguigni che con il freddo si restringono. Infatti la vasodilatazione avviene con le alte temperature, al contrario la vasocostrizione con quelle più rigide e tipiche della stagione invernale.

Come se non bastasse, proprio le labbra sono una zona molto delicata che tende a seccarsi in men che non si dica e in modo drastico, soprattutto in alcune persone predisposte. Non essendoci ghiandole sebacee, si tratta di un’area del corpo penalizzata e sottoposta maggiormente ai danni provocati dagli sbalzi di temperatura e non solo.

I rimedi per avere labbra morbide e perfette, senza spendere una fortuna

Molto sensibili agli agenti atmosferici, le labbra sono una zona delicatissima del nostro corpo. Per questo è necessario correre ai ripari per far sì che il fenomeno possa incidere il meno possibile negativamente sulla quotidianità.

Innanzitutto non bisogna tendere a bagnare con la saliva le labbra, ciò perché, nonostante una sensazione iniziale di benessere, si passa ad una maggiore secchezza, quando nella fattispecie la saliva evapora.

Per quanto riguarda il makeup, meglio evitare il rossetto, soprattutto quello dal finish opaco, non solo anche primer e correttore o fondotinta sulla zona. Meglio predisporre le labbra al freddo, avendo fatto una maschera emolliente a casa e utilizzando un miscuglio di olio e miele, previo scrub leggero con dello zucchero e un po’ d’olio di cocco.

Bisognerebbe, poi, utilizzare un emolliente sotto la forma di burrocacao o lip oil. Ciò a cui bisogna fare molta attenzione sono gli ingredienti che devono essere naturali. I petrolati e i siliconi volatili, infatti, non farebbero altro che peggiorare la situazione ulteriormente.

Un vero e proprio problema che non bisogna sottovalutare. Meglio, quindi, acquistare in bioprofumeria un prodotto a base di olio di jojoba, cocco, extra vergine di oliva o mandorle in combo a vitamine e altri ingredienti che possano sia lenire, che idratare e rendere la zona più morbida e la superficie maggiormente omogenea.

L’applicazione di tale prodotto deve essere costante, così da poter avere sempre a disposizione un film protettivo sulle labbra.