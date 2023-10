Il trucco occhi perfetto se porti gli occhiali: ti farai subito notare

Indossate gli occhiali da vista ma non volete rinunciare allo stile di un make up perfetto e valorizzante? Ecco i consigli e tecniche per far esaltare il vostro sguardo.

É credenza comune che chi indossa occhiali da vista veda sacrificato il proprio sforzo nello sfoggiare un make up perfetto. Per questo motivo, sono in molti che vi rinunciano. Gli occhiali sono uno strumento assolutamente vitale e indispensabile; non tutti, infatti, possono (o vogliono) portare le lenti a contatto.

Tuttavia, sarete sorpresi dal sapere che una giusta montatura, adatta al nostro volto e alla forma degli occhi, può esaltare i nostri tratti e non mortifica o nasconde il make up che, eventualmente, vorremmo applicare. Questo accessorio, anzi, può essere un vero alleato di stile.

Occhiali da vista e trucco: i segreti per far esaltare lo sguardo e non rinunciare allo stile

Il primo consiglio per valorizzare lo sguardo se si indossano gli occhiali riguarda, come accennato, la scelta della montatura. Se ne possedete una audace e vistosa, ponete attenzione alle sopracciglia e alla bocca quando apporrete il make up- Se, al contrario, avete una montatura semplice e discreta, è il caso di osare con uno smokey eyes sui toni del marrone o del nero. Siete dei fan degli ombretti azzurri? Dovrete essere molto abili nell’applicarlo poiché potrebbero risultare troppo eccessivi.

Potreste pensare che le sopracciglia siano coperte dagli occhiali e, di conseguenza, trascurarle. Niente di più sbagliato. Anzi, hanno un ruolo fondamentale. Curatele con attenzione, eliminate i peli ribelli e superfli e definite l’arcata. Usate matite specifiche per riempire eventuali spazi vuoti.

Gli occhiali potrebbero generare ombre ed evidenziare la presenza di occhiaie. Per questo motivo, sarebbe bene fare una buona skin care senza mai dimenticare il contorno occhi. Applicate una crema idratante adatta alla vostra cute e usate un correttore con l’opportuna pigmentazione per correggere discromie.

Ovviamente, nel momento in cui vi state truccando, siete in una situazione di disagio visivo poiché non indossate gli occhiali. É davvero difficile essere precisi in tale circostanza e non è inusuale fare errori. Come risolvere tale problema? Procuratevi uno specchio che ingrandisca l’immagine riflessa e che permetta di vedere chiaramente il volto per applicare il trucco in maniera precisa.

Prestate cura al finish del make up che state utilizzando. Se la vostra montatura, ad esempio, è realizzata con un materiale lucido, optate per eyeliner e ombretti dai toni neutri e dalle finiture matte. Evitate prodotti illuminanti o perlescenti poiché potreste risultare decisamente eccessivi.

La parola d’ordine è equilibrio. Occhiali sobri possono darvi il via libera per puntare il focus sulle labbra tramite rossetti accesi. Montature eccentriche, invece, richiedono toni nude e matte. Ricordate sempre che esiste solo una regola base: esprimere voi stessi e sentirsi sempre a proprio agio.