“Oggi mi faccio bella per me”: l’inizio entusiasmante per ritrovare l’autostima e non perderla più

A volte, star bene con se stesse dipende da piccole azioni. Una tra tutte è quella di farsi belle per se stesse.

Il rapporto che abbiamo con noi stesse dipende da tutta una serie di fattori che giorno per giorno sono in grado di fare la differenza. Ci sono ad esempio le attenzioni ricevute da bambini, il modo in cui i genitori hanno lasciato libertà d’azione durante il processo di individualizzazione, etc…

Anche se può sembrare strano, ogni singolo aspetto legato alla crescita si lega in qualche modo all’immagine che abbiamo di noi e alla relativa autostima. Come fare, quindi, se pur lavorando duramente sulla propria immagine ci si sente sempre inadeguate? Per fortuna ci sono diverse piccole azioni che si possono compiere ogni giorno e una tra tutte è quella di aver cura di se, prima di tutto, per se stesse.

Come farti bella per te e aumentare la tua autostima

Partiamo dal presupposto che l’autostima è molto importante e che quando manca si dovrebbe sempre agire al fine di riconquistarla. Per alcune persone basta iniziare ad avere maggior fiducia e amore per se stesse, per altre serve l’aiuto di un professionista, per altre ancora il processo comprende entrambe le cose e tante altre ancora. Quel che rimane comune a tutte è l’amore per se stesse che va prima di tutto coltivato. Da oggi, quindi, potresti iniziare prendendoti cura di te a prescindere da quante persone incontrerai nella tua giornata. Anche se dovessi passarla interamente a casa e senza incontrare nessuno dovresti, infatti, iniziare a farti bella esclusivamente per te.

Attenzione, però, perché farsi bella non significa necessariamente truccarsi e mettersi in tiro ma scegliere di vestirsi, pettinarsi ed (eventualmente) truccarsi in modo da piacersi e da sorridersi naturalmente quando si passa davanti ad uno specchio. Ciò che dovrai fare, in altre parole, è renderti presentabile al meglio per te stessa e secondo i tuoi gusti. Si tratta di un gesto che in poche fanno e che dovrebbe diventare un’abitudine.

Perché solo quando imparerai a cercare prima di tutto la tua approvazione potrai liberarti dal giudizio degli altri e accrescere così la tua autostima. Un passaggio davvero importante e che sulle prime può apparirti difficile ma che una volta effettuato ti risulterà più semplice di quanto non immagini. E tutto per una nuova te, in grado di amarsi come merita e di conquistarsi la fetta di mondo e di felicità da sempre desiderata.